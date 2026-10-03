Nations League, i risultati LIVE di oggi: in campo Spagna-Repubblica Ceca
Prosegue la terza giornata di Nations League, dopo la dilagante vittoria dell'Inghilterra in Croazia: nella Lega A c'è la Spagna contro la Cechia, match in diretta su Sky Sport Uno. In campo anche la Lega B, dove la Svizzera si gioca il primato con la Slovenia mentre la Scozia rischia in Macedonia del Nord. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- SPAGNA-REPUBBLICA CECA 2-0 LIVE (Diretta su Sky Sport Uno)
6' Yamal, 35' Rodri
- CROAZIA-INGHILTERRA 0-7 (giocata alle 18)
8' e 53' Kane, 21' Bellingham, 39' Gordon, 45' e 68' Saka, 87' Rogers
- MACEDONIA DEL NORD-SCOZIA 0-1 LIVE (Da seguire all'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio
7' Bowie
- SVIZZERA-SLOVENIA 2-1 LIVE (Da seguire all'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio)
2' Vipotnik (SL), 10' aut. Janza (SV), 38' Ndoye (SV)
- FINLANDIA-ALBANIA 2-1 (giocata alle 15)
4' Manaj (A), 26' e 71' Walta (F)
- BIELORUSSIA-SAN MARINO 4-0 (giocata alle 18)
46' e 88' Kontsevoy, 65' Shumansky, 68' Ebong
- ESTONIA-LUSSEMBURGO 1-0 (giocata alle 18)
5' Peetson
- ISLANDA-BULGARIA 3-0 (giocata alle 18)
37' e 60' Oskarsson, 90' Ellertsson