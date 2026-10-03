 Nations League 2026, risultati e gol delle partite di oggi in diretta live | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Nations League, i risultati LIVE di oggi: in campo Spagna-Repubblica Ceca

Nations League fotogallery
8 foto

Prosegue la terza giornata di Nations League, dopo la dilagante vittoria dell'Inghilterra in Croazia: nella Lega A c'è la Spagna contro la Cechia, match in diretta su Sky Sport Uno. In campo anche la Lega B, dove la Svizzera si gioca il primato con la Slovenia mentre la Scozia rischia in Macedonia del Nord. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio

TUTTI GLI HIGHLIGHTS

Calcio: altre fotogallery

L'Inter batte 2-0 il Lumezzane, pari della Lazio

Serie A

Dopo le amichevoli di venerdì, altre quattro squadre di Serie A in campo oggi senza i convocati...

5 foto

Perugia di nuovo a un Gaucci: gli ex storici

amarcord

In attesa che venga formalizzato l'acquisto del 100% delle quote, un altro Gaucci torna a capo...

20 foto

Gigio e Maignan, sorrisi tra guantoni rossoneri

LA REUNION

Due dei portieri più forti al mondo si sono sfidati a Parigi: Donnarumma si è preso i riflettori...

6 foto

In rampa di Mancio: i 64 esordienti di Mancini

Nazionale

Un altro esordio per il Mancini bis: dopo Kayode, Sebastiano Esposito e Ruggeri (Turchia) e...

71 foto

Le pagelle di Francia-Italia 1-1

Nations League

E' Donnarumma il miigliore degli azzurri che escono con un pareggio dalla sfida parigina con la...

13 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza