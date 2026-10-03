Non c’è cosa più importante nel calcio della nazionale, per Gianluigi Donnarumma. Gigio di sogni da piccolino ne aveva due: l’ esordio in A con il Milan , club per il quale tifava. E la maglia azzurra . E se con i rossoneri l’idillio è finito tanto, troppo presto, con la nazionale la storia è andata, va e andrà diversamente. Sarà forse per quell’addio troppo brusco dal Milan che il portierone ha scelto Coverciano e la nazionale italiana come casa e squadra della sua vita . Il legame con l’Italia per chi gioca lontano diventa identitario. Diventa tutto. E per Gigio, già arrivato a quota 86 presenze, quel legame è indissolubile. Lui è l’elemento di continuità dalla prima nazionale di Roberto Mancini . Ad oggi. Lui in azzurro è cresciuto. Prima con la pressione di sostituire Buffon , il più grande. Poi con la responsabilità di essere il più forte calciatore italiano. Ed infine con la fascia da capitano al braccio, onori ed oneri compresi.

Donnarumma, delusioni mondiali e trionfo europeo

Con quella maglia ha surfato su onde meravigliose e deprimenti. Ha vinto l’Europeo a 22 anni con il premio in allegato di migliore giocatore del torneo. Ha perso dal campo 3 spareggi, uno dalla panchina e due da titolare, che non gli hanno ancora permesso nonostante il suo immenso valore di giocare un mondiale. Nel frattempo è passato da Milano a Manchester, transitando da Parigi. E vincendo campionati e una indimenticabile Champions League. Ed è cresciuto e migliorato tanto. In campo con parate da fenomeno. Fuori dal campo, con atteggiamenti e parole mai banali. In molti dicono che oggi Gigio sia il miglior portiere al mondo. Il dibattito è aperto. Chi lo conosce bene sa che a lui di quel primato interessa davvero poco. L’unica cosa che vuole è tornare a vincere con in azzurro. E riportare l’Italia al mondiale. Un altro sogno per lui. Un grande desiderio di tutti noi.