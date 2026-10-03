Nazionale, Gigio Donnarumma e il grande sogno di tornare a vincere in azzurronazionale
Migliore in campo degli azzurri a Parigi, con almeno cinque parate decisive contro i francesi, il protagonista anche di questa nazionale di Mancini è ancora una volta il capitano Donnarumma. Ma a Gigio, più che i dibattiti se oggi sia o no il portiere più forte del mondo, interessa realizzare un suo sogno: riportare l’Italia al Mondiale e, dopo l'Europeo conquistato parando i rigori inglesi a Wembley, tornare a vincere con la maglia azzurra
Non c’è cosa più importante nel calcio della nazionale, per Gianluigi Donnarumma. Gigio di sogni da piccolino ne aveva due: l’esordio in A con il Milan, club per il quale tifava. E la maglia azzurra. E se con i rossoneri l’idillio è finito tanto, troppo presto, con la nazionale la storia è andata, va e andrà diversamente. Sarà forse per quell’addio troppo brusco dal Milan che il portierone ha scelto Coverciano e la nazionale italiana come casa e squadra della sua vita. Il legame con l’Italia per chi gioca lontano diventa identitario. Diventa tutto. E per Gigio, già arrivato a quota 86 presenze, quel legame è indissolubile. Lui è l’elemento di continuità dalla prima nazionale di Roberto Mancini. Ad oggi. Lui in azzurro è cresciuto. Prima con la pressione di sostituire Buffon, il più grande. Poi con la responsabilità di essere il più forte calciatore italiano. Ed infine con la fascia da capitano al braccio, onori ed oneri compresi.
Donnarumma, delusioni mondiali e trionfo europeo
Con quella maglia ha surfato su onde meravigliose e deprimenti. Ha vinto l’Europeo a 22 anni con il premio in allegato di migliore giocatore del torneo. Ha perso dal campo 3 spareggi, uno dalla panchina e due da titolare, che non gli hanno ancora permesso nonostante il suo immenso valore di giocare un mondiale. Nel frattempo è passato da Milano a Manchester, transitando da Parigi. E vincendo campionati e una indimenticabile Champions League. Ed è cresciuto e migliorato tanto. In campo con parate da fenomeno. Fuori dal campo, con atteggiamenti e parole mai banali. In molti dicono che oggi Gigio sia il miglior portiere al mondo. Il dibattito è aperto. Chi lo conosce bene sa che a lui di quel primato interessa davvero poco. L’unica cosa che vuole è tornare a vincere con in azzurro. E riportare l’Italia al mondiale. Un altro sogno per lui. Un grande desiderio di tutti noi.