Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie C, il calendario dell'8^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca l'8^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione. Oggi 3 e domenica 4 ottobre, in campo per l’ottava giornata. Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Serie C, il programma dell'ottava giornata

OGGI 3 OTTOBRE 

Alle 14.30 

  • GUBBIO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • CAVESE 1919-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 252 
  • CITTADELLA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 253 
  • SORRENTO-CASARANO, in diretta su Sky Sport 254 
  • VADO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 255 

Alle 17.30 

  • LIVORNO-PESCARA, in diretta su Sky Sport 251 
  • GROSSETO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 252 
  • GIUGLIANO-BARLETTA, in diretta su Sky Sport 253 
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254 
  • MONOPOLI-SAVOIA, in diretta su Sky Sport 255 

Alle 20.30 

  • CATANIA-CROTONE, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 251 
  • PRO VERCELLI-CARPI, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252 
  • OSPITALETTO-RENATE, in diretta su Sky Sport 253 
  • F. CARATESE-DESENZANO, in diretta su Sky Sport 254 

DOMENICA 4 OTTOBRE 

Alle 12.30 

  • LECCO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256 
  • TREVISO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 257 

Alle 14.30 

  • COSENZA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • PIANESE-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 252 
  • CAMPOBASSO-TORRES, in diretta su Sky Sport 253 
  • GUIDONIA MONTECELLO 1937-PINETO, in diretta su Sky Sport 254 

Alle 17.30 

  • REGGIANA-SPEZIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • DOLOMITI BELLUNESI-NOVARA, in diretta su Sky Sport 252 

Alle 20.30 

  • SALERNITANA-BARI, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 
  • POTENZA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252 
  • LATINA-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport 253 
  • AUDACE CERIGNOLA-ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 254 
  • ALCIONE MILANO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 255

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

De Rossi e Florenzi in tribuna per l'Ostiamare

video

Non è la Roma e nemmeno la Nazionale ma Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi sono...

Serie C, rinviate 5 gare delle seconde squadre

Serie C - Lega Pro

La Lega Pro ha comunicato alcune variazioni rispetto al programma delle gare da disputarsi per la...

Serie C, le gare della 6^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 6^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Serie C...inema: segnano Nanni e Moretti

ma dai!

Nel secondo tempo del match giocato in casa dell’Albinoleffe, a firmare la rimonta dell’Arzignano...

Eurogol di Parigi: la girata è un capolavoro

pescara-gubbio

Gol capolavoro di Giacomo Parigi nel match tra Pescara e Gubbio. Al minuto 80, con gli abruzzesi...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE