Serie C, il calendario dell'8^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca l'8^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione. Oggi 3 e domenica 4 ottobre, in campo per l’ottava giornata. Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Serie C, il programma dell'ottava giornata
OGGI 3 OTTOBRE
Alle 14.30
- GUBBIO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- CAVESE 1919-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 252
- CITTADELLA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 253
- SORRENTO-CASARANO, in diretta su Sky Sport 254
- VADO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 255
Alle 17.30
- LIVORNO-PESCARA, in diretta su Sky Sport 251
- GROSSETO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 252
- GIUGLIANO-BARLETTA, in diretta su Sky Sport 253
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254
- MONOPOLI-SAVOIA, in diretta su Sky Sport 255
Alle 20.30
- CATANIA-CROTONE, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
- PRO VERCELLI-CARPI, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- OSPITALETTO-RENATE, in diretta su Sky Sport 253
- F. CARATESE-DESENZANO, in diretta su Sky Sport 254
DOMENICA 4 OTTOBRE
Alle 12.30
- LECCO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256
- TREVISO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 257
Alle 14.30
- COSENZA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- PIANESE-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 252
- CAMPOBASSO-TORRES, in diretta su Sky Sport 253
- GUIDONIA MONTECELLO 1937-PINETO, in diretta su Sky Sport 254
Alle 17.30
- REGGIANA-SPEZIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- DOLOMITI BELLUNESI-NOVARA, in diretta su Sky Sport 252
Alle 20.30
- SALERNITANA-BARI, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- POTENZA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- LATINA-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport 253
- AUDACE CERIGNOLA-ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 254
- ALCIONE MILANO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 255