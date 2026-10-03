Check up completo. Le ali ci sono. L’Inter batte il Lumezzane 2-0 in amichevole con gol di Mkhitaryan e il giovane Agbonifo e sfrutta l’occasione per recuperare definitivamente i suoi esterni: Spence e Dimarco. L’inglese scende in campo per la prima volta in stagione per quasi un’ora. Le gambe non possono essere ancora al 100% ma l’ex Tottenham sfiora anche il gol. Alla ripresa avrà bisogno di minuti in sfide ufficiali per ritrovare il ritmo partita. Dimarco anche va vicino alla rete su punizione ma il suo mancino lo si conosce bene, l’attenzione era per il ginocchio e il fatto che sia rimasto in campo per tutta l’amichevole è confortante. Buone notizie per Chivu come la rete di Mkhitaryan e le giocate di Curtis Jones, tra cui una traversa, in un sistema con una sola punta Thuram, in attesa del ritorno delle altre punte. Primi minuti anche per Provedel inoperoso nel 2-0 finale. Assenti Stones, ancora non disponibile, e Calhanoglu che sta ultimando il suo recupero. Da lunedì tornerà completamente in gruppo. Dopo di lui sarà il turno dei vari nazionali e ad Appiano sperano che tornino tutti con la carica di Bastoni. Due gol in 2 partite con l’Italia sono una vittoria per il giocatore ma anche per l’Inter e per Chivu che lo ha difeso sempre.