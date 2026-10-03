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Donnarumma stratosferico: il video di tutte le parate in Francia-Italia

francia-italia

Sul pareggio azzurro in casa della Francia ci sono anche e soprattutto le mani di Gigio Donnarumma: una prodezza dopo l'altra, un guizzo dopo l'altro. Qui il video con tutti i suoi interventi decisivi: qual è stata la parata più difficile?

FRANCIA-ITALIA 1-1: HIGHLIGHTSPAGELLE - CLASSIFICHE

Gigio vola. Gigio para. Gigio chiude la porta. Francia-Italia è stata anche e soprattutto la partita di Donnarumma, da grande ex — un po' fischiato ma anche applaudito dal suo vecchio pubblico parigino (con cui ha vinto nientemeno che un triplete da protagonista) — ma soprattutto da capitano e leader della Nazionale azzurra. È sceso in campo nella sua versione migliore, parando praticamente qualsiasi cosa passasse dalle sue parti. Pazzesco su un tap in di Dembélé da pochi metri, preciso sul mancino a giro di Olise, elastico sul diagonale basso e forte di Rabiot, poi due volte su Camavinga da lontano. Alla fine sono sette le sue parate (sei le potete ammirare nel VIDEO in alto), terza miglior prestazione personale di sempre con l'Italia dopo le otto con la Spagna a Euro 2024 e le dieci contro la Bosnia nel maledetto playoff che ci ha estromessi dal Mondiale. Voto 8,5, è il migliore in campo. Solo una punizione di Olise assolutamente imprendibile può batterlo. Sedetevi comodi e godetevi tutti i salvataggi di Gigio a Parigi, di fronte al suo ex pubblico (che adesso lo rimpiange...).

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