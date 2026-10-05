Il giocatore della Juventus ha ritrovato il gol (su punizione) in nazionale dopo quasi due anni, dopo essere stato impiegato da difensore centrale: "Accanto a un campione come Van Dijk è più facile" ha detto dopo il match. Non è escluso che possa partire titolare anche con la maglia bianconera nella prossima giornata

Un gol per la sua Olanda e per riconquistare la Juventus. Tra i tanti marcatori "italiani" di questa sosta per le Nazionali c'è anche Teun Koopmeiners, schierato titolare e in gol nella vittoria ottenuta dagli Oranje contro la Serbia, con il punteggio di 2-1: una punizione battuta dal vertice destro e che ha attraverso tutta l'area di rigore senza tocchi, beffando sul secondo palo Vanja Milinkovic-Savic. Il classe '98, impiegato da difensore centrale (come già accaduto con la Juventus) al fianco di Van Dijk, non segnava in nazionale da quasi due anni: l'ultimo risaliva al 4-0 ai danni dell'Ungheria - sempre in Nations League - del 16 novembre 2024. È il quarto centro totale e sulla scia di questo spera di ritrovare brillantezza anche in maglia bianconera, dove non è escluso che nella prossima giornata a Cagliari possa partire dal primo minuto se Spalletti decidesse di avanzare McKennie sulla trequarti. Saranno mesi decisivi, così come per Zhegrova, per convincere l'allenatore di Certaldo ed evitare di essere messi sul mercato a gennaio.