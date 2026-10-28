Portogallo, Ronaldo torna nei pre-convocati di Jorge Jesus per la Nations League

Il Portogallo si prepara a riabbracciare Cr7. Secondo quanto riporta la stampa portoghese, Jorge Jesus, Ct dei lusitani, avrebbe incluso Cristiano Ronaldo nella lista dei pre-convocati per le prossime partite di Nations League. Il Portogallo proverà a consolidare il primo posto nel Gruppo D affrontando il 14 novembre la Danimarca in casa e il 17 novembre il Galles in trasferta . Anche se non si tratta ancora di convocazioni ufficiali (che saranno effettuate il prossimo 6 novembre), si tratta certamente di un tentativo di riavvicinamento nei confronti di Cr7 da parte della Federazione portoghese e di Jesus , che è pronto a richiamare Ronaldo in nazionale dopo le frizioni dell'ultima pausa nazionali.

Le tensioni tra Ronaldo e Jorge Jesus

Durante il ritiro di settembre per la Nations League, dopo essere partito titolare contro il Galles, CR7 è stato escluso contro la Norvegia (rimanendo per la prima volta in panchina per 90 minuti dal 2008), scatenando il malumore del fuoriclasse e la freddezza nei festeggiamenti a fine gara. La situazione è precipitata in seguito: dopo alcuni allenamenti saltati e l'intervento di mediazione del presidente federale Pedro Proença, Jorge Jesus ha dichiarato in conferenza stampa di essere l'unico a decidere e che la gestione dell'impiego di Cristiano Ronaldo fosse concordata. Poco dopo, Ronaldo ha deciso di abbandonare il ritiro di Copenaghen, lamentando il mancato rispetto della parola data da parte dell'allenatore e preannunciando spiegazioni, arrivate poi con un lunghissimo comunicato. In seguito a questi eventi, la Federazione portoghese ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di CR7. Al momento, su Ronaldo pesa una sospensione di 30 giorni inflitta dalla Federcalcio portoghese in seguito alle vicende dell'ultima sosta nazionali: trattandosi, però, di una squalifica retroattiva cominciata l'1 ottobre scorso, Ronaldo potrebbe tranquillamente scendere in campo già contro la Danimarca.