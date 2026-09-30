 Ronaldo Portogallo, storia finita? Tensione con Jorge Jesus, cos'è successo | Sky Sport
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Cristiano Ronaldo, il Portogallo e il Ct Jorge Jesus: la ricostruzione della rottura

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Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Una decisione arrivata al termine di giorni sempre più tesi: i 90 minuti in panchina contro la Norvegia, gli allenamenti saltati, l'intervento del presidente federale e le parole di Jorge Jesus fino alla rottura e alla decisione di lasciare il ritiro: "A tempo debito racconterò la verità". Ecco come si è arrivati al caso Ronaldo e tutte le tappe della vicenda

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