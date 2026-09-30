Cristiano Ronaldo, il Portogallo e il Ct Jorge Jesus: la ricostruzione della rottura
Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Una decisione arrivata al termine di giorni sempre più tesi: i 90 minuti in panchina contro la Norvegia, gli allenamenti saltati, l'intervento del presidente federale e le parole di Jorge Jesus fino alla rottura e alla decisione di lasciare il ritiro: "A tempo debito racconterò la verità". Ecco come si è arrivati al caso Ronaldo e tutte le tappe della vicenda
- Cristiano Ronaldo, a 41 anni, viene regolarmente convocato per le quattro partite di Nations League contro Galles, Norvegia, Danimarca e ancora Norvegia
- Jorge Jesus chiarisce subito la propria linea: "Se fa bene, gioca; se non fa bene, non fa male. Ha uno status diverso perché la sua carriera è diversa, ha cinque Palloni d'Oro. Poi, questo conta per le mie decisioni? No"
- Il nuovo Ct non ha dovuto imparare a conoscere Cristiano da zero. I due avevano già lavorato insieme in Arabia Saudita con l'Al-Nasr e per questo motivo Jesus conosce anche la gestione fisica del portoghese. Un rapporto precedente che, almeno inizialmente, sembrava poter facilitare il nuovo ciclo della nazionale...
- "Inizia una nuova fase con Jorge Jesus: spero che le cose vadano bene perché se andranno bene per lui andranno bene anche per tutti noi. Sono certo che farà un ottimo lavoro"
- "So che ad alcuni canali piace attaccarmi e cercano di farmi fuori, ma non ci riusciranno. Servirebbe un fucile e anche in quel caso schiverei il proiettile. Ormai ci sono abituato: sono in questo mondo da più di vent'anni"
- Nella prima partita di Jorge Jesus da Ct, Ronaldo parte dal 1'. Il Portogallo vince 1-0 e CR7 resta in campo per oltre un'ora, prima di lasciare spazio a Goncalo Ramos. Un grave errore praticamente a porta vuota e una sostituzione che Jesus spiega come già programmata nella gestione delle energie del suo capitano
- Tre giorni dopo il Galles, Jorge Jesus decide di non schierare Ronaldo dall'inizio. Il Ct spiega prima della gara di non voler sottoporre il 41enne a due partite ravvicinate da titolare. CR7 va quindi in panchina e nella ripresa viene mandato a scaldarsi. Ed è qui che ci sarà il momento che farà scatenare il "caso Ronaldo"
- Ronaldo inizia il riscaldamento durante la ripresa: per più di 20' si scalda a bordocampo ma Jesus decide di non utilizzarlo. È la prima volta dal 2008 che CR7 resta in panchina per tutti i 90 minuti di una partita ufficiale del Portogallo pur essendo a disposizione...
- Dopo la vittoria contro la Norvegia per 2-1, i suoi compagni restano in campo per salutare i tifosi portoghesi mentre Ronaldo rientra negli spogliatoi
- Jorge Jesus ammette che sarà necessario un chiarimento: "Devo parlare con lui, come è ovvio. La Nazionale è di tutti noi e non so rispondere concretamente su quello che pensa. Lo saprò soltanto dopo avergli parlato".
- Dopo le polemiche di Oslo, Ronaldo partecipa lo stesso al primo allenamento in Svezia insieme ai giocatri non utilizzati o impiegati di meno contro la Norvegia
- Cristiano Ronaldo dopo essersi presentato allo stadio insieme al resto della Nazionale non si è allenato con i compagni
- CR7 sarebbe tornato in hotel per svolgere un programma specifico di rafforzamento: la palestra dello stadio non avrebbe avuto le attrezzature necessarie per il lavoro previsto
- In un primo momento, dunque, la sua assenza viene ricondotta ufficialmente alla gestione fisica e non a un problema con l'allenatore
- Intanto il caso scoppia definitivamente in Portogallo dove continuano le discussioni per quanto accaduto contro la Norvegia
- Pedro Proenca, presidente della Federazione, raggiunge la Nazionale a Copenaghen e prende parte a un confronto con il capitano e il Ct
- Alla vigilia della sfida con la Danimarca, Jorge Jesus aveva provato a ridimensionare il caso in conferenza spiegando che che la gestione di Ronaldo era stata concordata in anticipo: "Gli avevo detto che non avrebbe giocato né contro la Norvegia né contro la Danimarca. Non si è rifiutato di allenarsi. Nessun giocatore mi farà mai cambiare idea. Né lui, né nessun altro nel mondo del calcio. Né alcun presidente"
- Ed è qui che il caso Ronaldo raggiunge il suo climax. Pochi minuti dopo la conferenza di Jorge Jesus, i portali portoghesi documentano Cristiano Ronaldo mentre lascia il Parken a bordo di un van della Federazione, accompagnato da due membri dello staff
- Nel frattempo i compagni sono già sul terreno di gioco per iniziare l'allenamento: è il terzo allenamento consecutivo che l'attaccante salta nel giorno in cui, a detta del Ct, avrebbe dovuto fare la seduta regolarmente
- Secondo quanto anticipato da A Bola e poi confermato dallo stesso Cristiano Ronaldo, CR7 ha lasciato il ritiro del Portogallo e, dalla Spagna, trapela la notizia che lo vorrebbe pronto a imbarcarsi per Madrid su un volo privato
- "Dopo la conferenza stampa dell'allenatore e dopo una conversazione con il Presidente della Federazione, ho deciso di lasciare il ritiro della squadra nazionale. Al tempo giusto, dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la squadra nazionale a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna a Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni", ha scritto CR7 sui social
- Dopo poco dal messaggio pubblicato da Ronaldo, anche La Federazione calcistica portoghese ha comunicato che "il nazionale portoghese Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della Nazionale a Copenaghen. La preparazione per le partite contro Danimarca e Norvegia, quest'ultima in programma allo Stadio do Dragão, proseguirà come previsto con i restanti 24 giocatori convocati. L'intera delegazione rimane concentrata sui prossimi impegni della Nazionale e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati"
- In questo momento non c'è certezza anche se secondo 'O Jogo' una decisione sarebbe già stata presa ma nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità. Il Portogallo, intanto, tornerà in campo domenica 4 agosto, nel match contro la Norvegia, in programma alle 20:45 e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Comunque nei giorni in cui Messi saluterà definitivamente l'Argentina, 8 ottobre anche questa in diretta su Sky, anche un altro ciclo leggendario potrebbe chiudersi...