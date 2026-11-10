Un dettaglio apparentemente marginale nell'equipaggiamento è costato caro alla Federcalcio francese: la Uefa ha inflitto una sanzione per la partita di Nations League contro il Belgio dello scorso 28 settembre a causa di un colore delle fascette diverso da quello dei calzettoni, che ha provocato anche lo slittamento del calcio d'inizio. Le migliori partite della Nations League sono live su Sky e in streaming su NOW

La partita di Nations League contro il Belgio è costata 10mila euro alla Francia . Come riportato da L'Équipe, la Federazione calcistica francese è stata infatti sanzionata per un dettaglio legato all'abbigliamento dei giocatori, che ha provocato anche un ritardo del calcio d'inizio. Lo scorso 28 settembre, poco prima del fischio d'inizio, si è notato che le fascette utilizzate dai calciatori francesi per tenere fermi i calzettoni non avevano un colore conforme alle disposizioni Uefa . Lo staff è dovuto così intervenire per sistemare l'equipaggiamento, facendo slittare l'inizio della partita .

Dal caso Bologna alle disavventure di Zidane

Un episodio simile si è verificato in Bologna-Inter di Serie A dello scorso 17 ottobre. Prima della partita, l'arbitro Daniele Doveri ha richiamato i giocatori del Bologna perché stavano indossando nastri di colore diverso rispetto ai calzettoni, invitandoli a rimediare al problema prima del calcio d'inizio. Curiosamente, Matteo Darmian è stato l'unico giocatore a non sbagliare colore, venendo scherzosamente lodato dall'ex compagno nerazzurro Nicolò Barella per la sua conoscenza del regolamento. L'inizio dell'avventura di Zidane sulla panchina dei Bleus ha avuto poi altre due piccole gaffe. Durante l'esordio in trasferta in Turchia, il ct francese aveva raggiunto la propria panchina quando la Marsigliese era già cominciata, 'incolpando' la velocità del protocollo rispetto a quanto gli era stato comunicato. Nella stessa partita, inoltre, i delegati si sono accorti solo all'ultimo momento che il gagliardetto della nazionale era stato lasciato negli spogliatoi, costringendo un membro dello staff a correre indietro a recuperarlo poco prima del calcio d'inizio, senza però far slittare il via del match.