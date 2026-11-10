Alla prima convocazione con la Nazionale maggiore, Alphadjo Cisse ha parlato in conferenza a Coverciano: "Essere qui è una grande responsabilità, Mancini mi ha detto di allenarmi bene. Titolare con la Francia? Ho tante ambizioni, ma decide il Ct. La pressione mi piace e qui ci sono giocatori importanti. Un passo alla volta: penso all'esordio e poi si vedrà" ITALIA, I CONVOCATI PER LA NATIONS LEAGUE

La prima volta non si scorda mai, nemmeno per Alphadjo Cisse. Prima convocazione con la Nazionale maggiore per l'attaccante del Milan, classe 2006 pronto a trovare spazio tra i 'grandi' dopo la trafila dall'Italia U16 all'U21. Sono già 8 i suoi gol in stagione in rossonero: "Ho sempre voglia di dimostrare le mie qualità - ha detto in conferenza stampa a Coverciano -, ho vissuto mesi molto intensi e spero di viverne tanti altri così. Io bomber tra gli italiani? L'infortunio dell'anno scorso è stato un momento difficile, ma l'ho affrontato bene. La convinzione di arrivare a Milanello per mostrare le mie qualità era alta e questo mi ha aiutato molto. E la scelta di Catanzaro nel 2025 era stata molto semplice: Polito ed Aquilani mi volevano, avevo bisogno di minutaggio ed era la scelta giusta". Sull'impatto in Nazionale: "È bello essere qui, una grande responsabilità. Mancini mi ha dato il benvenuto e mi ha detto di allenarmi bene. Titolare a San Siro? Deciderà il Ct, sono uno con tante ambizioni ed essere in Nazionale è un orgoglio. La Francia non ha bisogno di presentazioni, ma l'Italia punta sempre a vincere e la qualificazione deve essere la normalità. Se mi sento pronto? La pressione mi piace e credo di avere le spalle larghe per reggerle. Qui ci sono giocatori importanti, c'è chi ha vinto l'Europeo e bisogna avere rispetto. Un passo alla volta, penso all'esordio e poi si vedrà".

"Al Milan devi vincere tutto" Inevitabili le domande sul mondo rossonero: "I compagni mi avevano accolto molto bene - ha detto Cisse -, poi sicuramente tra Serie A e Serie B c'è molta differenza. Lo scudetto? Per il Milan vincere è la priorità, lo scudetto come qualsiasi altra competizione. Vincere è la normalità e non si può trascurare nessun impegno. Al Milan devi vincere tutto". E sul compagno al Milan che l'ha impressionato di più: "Modric sarebbe troppo scontato... Dico Gila". Approfondimento Cisse: "Posso ancora migliorare". Sulla Nazionale…