Italia-Francia, la conferenza stampa di Mancini e Calafiori in diretta

La vittoria in Turchia, il pari in Francia e la vittoria con la Turchia, cosa vi ha dato a livello di consapevolezza?

Calafiori: "Ho sempre detto che è ancora un po' presto per vedere dei grossi cambiamenti e il lavoro del mister, ma cominciare con dei risultati positivi aiuta. Ci dà più fiducia, domani è di nuovo un test importante".