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Italia-Francia, la conferenza stampa di Mancini e Calafiori in diretta

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Giornata di vigilia per l'Italia, che domani alle 20.45 ospiterà la Francia a San Siro nella quinta giornata di Nations League. Il ct Roberto Mancini e Riccardo Calafiori stanno presentando in conferenza stampa la sfida contro la squadra di Zidane. Le loro parole in diretta sul nostro liveblog

ITALIA-FRANCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

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La vittoria in Turchia, il pari in Francia e la vittoria con la Turchia, cosa vi ha dato a livello di consapevolezza?

Calafiori: "Ho sempre detto che è ancora un po' presto per vedere dei grossi cambiamenti e il lavoro del mister, ma cominciare con dei risultati positivi aiuta. Ci dà più fiducia, domani è di nuovo un test importante". 

La tua esperienza ti fa sentire uno dei leader del gruppo nonostante la giovane età?

Calafiori: "Ultimamente siamo veramente tanto giovani, mi sto iniziando a sentire più grande. Di esperienza in Nazionale ne ho relativamente poca, in ogni partita cerco di trascinare la mia squadra e cerco di essere un leader più attraverso le azioni in campo che attraverso il linguaggio". 

Domani ci sarà un Meazza tutto esaurito ma la gara decisiva per i quarti sarà domenica. Questo vi scarica di un po' di tensione?

Calafiori: "Domani lo stadio pieno ci aiuterà, non penso si possa prendere alla leggera una partita del genere perché sappiamo chi andiamo ad affrontare. Giochiamo domani e poi vediamo domenica".

INIZIA LA CONFERENZA STAMPA DI CALAFIORI

Ancora pochi attimi di attesa, tra poco l'inizio della conferenza stampa.

Tra qualche minuto inizierà la conferenza stampa: il primo a intervernire sarà Calafiori, successivamente spazio alle parole del ct Mancini.

Possibile aggancio in testa: le classifiche

Una vittoria consentirebbe all'Italia di agganciare la Francia in testa al gruppo 1 della Lega A: entrambe le squadre si ritroverebbero appaiate a 10 punti.

Tutte le classifiche dei gironi di Nations League

Tutte le classifiche dei gironi di Nations League

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Arbitra l'incontro István Kovács

  • Arbitro: István Kovács (ROU)
  • Assistenti: Mihai Marica (ROU) e Ferencz Tunyogi (ROU)
  • Quarto uomo: Szabolcs Kovacs (ROU)
  • VAR: Dennis Higler (NED)
  • AVAR: Cătălin Popa (ROU)

Occhio al cartellino: 5 diffidati nell'Italia

In Nations League basta un cartellino giallo per ritrovarsi nell'elenco dei diffidati. Nelle prime quattro partite sono stati nove gli azzurri ammoniti: solo cinque però sono a disposizione di Mancini per la partita contro la Francia. Il ct nella scelta della formazione valuterà anche i rischi di eventuali squalifiche? A prescindere dal risultato con i Bleus, la sfida col Belgio potrebbe essere quella decisiva per la qualificazione ai quarti

Italia, un giallo con la Francia e salteranno il Belgio: i 5 diffidati Azzurri

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Le probabili formazioni di Italia-Francia

Il ct azzurro conferma il 4-3-3 come modulo, i dubbi principali riguardano gli esterni d'attacco: sulla destra Sebastiano Esposito è nettamente in vantaggio su Liberali, sulla sinistra Cambiaghi è favorito su Koleosho.

Le probabili formazioni di Italia-Francia

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Italia-Francia, la conferenza di Mancini alle 18.30

Poco più di 24 ore a Italia-Francia, sfida valida per la quinta giornata di Nations League. Gli Azzurri ospiteranno la squadra di Zidane a San Siro, con fischio d'inizio alle 20.45. Tra pochi minuti il ct Roberto Mancini, affiancato da Riccardo Calafiori, presenterà la partita in conferenza stampa.

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