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Italia-Francia, Liberali: "La settimana più bella della mia vita. Milan? Addio non facile"

Nations League

Come Cisse chiamato in Nazionale maggiore per la prima volta, Mattia Liberali ha raccontato il suo impatto in Nazionale: "Ci sono giocatori importanti e con grande esperienza. A chi mi ispiro? Mancini è un grande esempio e mi è sempre piaciuto Totti". Sull'addio al Milan: "Non è stato facile andare via, ma è sempre importante guardare avanti". E sul Como: "L'unione e la qualità fanno la differenza"

ITALIA, I CONVOCATI PER LA NATIONS LEAGUE

Una prima volta in Nazionale come per Alphadjo Cisse, coppia che dopo Catanzaro si è ritrovata con l'Italia dei 'grandi'. C'è anche Mattia Liberali tra i convocati di Roberto Mancini per le sfide contro Francia e Belgio in Nations League, fiducia per il 19enne del Como che ha già lasciato il segno in campionato e in Champions League. "Sono successe tante cose in poco tempo - ha raccontato in conferenza stampa a Coverciano -, per me è stata una settimana bellissima. Posso dire la più bella della mia vita. L'impatto in azzurro è stato forte: ci sono tanti giocatori con grande esperienza e persone importanti anche a livello calcistico. Mi hanno accolto fin da subito e mi sto trovando bene. Cosa mi ha detto il Ct? Di rimanere sereno e di allenarmi come sempre". Primo impegno a San Siro contro i Bleus: "Sarà una bella partita, hanno fenomeni indiscutibili. Ma crediamo nella qualificazione e daremo tutto noi stessi". E sui modelli ai quali si ispira: "C'è ampia scelta, qui c'è il mister che è un grande esempio. E mi è sempre piaciuto Totti".

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"Milan? Nessun rammarico, giusto guardare avanti"

Liberali ha condiviso la conferenza stampa con Cisse: "Vive nel suo mondo, sa isolarsi e questo può anche essere un pregio. L'anno scorso a Catanzaro inizialmente giocavamo insieme, poi si è fatto male. È stato un anno bello ma inizialmente difficile, poi alla fine abbiamo raccolto i frutti. A proposito, mi è dispiaciuto per Aquilani (ex allenatore al Catanzaro e appena esonerato dal Sassuolo, ndr), mi aveva aiutato tantissimo. Mi dispiace non sia riuscito a lasciare il segno in Serie A". A proposito di allenatori, Liberali ha voluto omaggiare anche Silvio Baldini: "È una persona che ti lascia tanto dentro, oltre al campo ti aiuta anche fuori". Importante la sua crescita al Milan, dove è rimasto 10 anni tra giovanili e prima squadra prima dell'addio: "Non c'è rammarico, le scelte bisogna farle con sicurezza e non guardarsi indietro. Sono contentissimo per Cisse che ci sta riuscendo. Non è stato facile andare via dal Milan, ma è sempre importante guardare avanti".

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"Fabregas mi sta aiutando tanto"

Qualità ma non solo nel calcio di oggi per Liberali: "Devi essere preparato sotto tutti i punti di vista, anche atleticamente. L'intensità è alta e devi essere preparato, qui ci sono giocatori con qualità importanti e questo fa la differenza". Dalla scorsa estate il suo presente è al Como: "Non è stato facile passare dalla Serie B all'intensità della A e della Champions League. All'inizio Fabregas mi aveva fatto i complimenti per gli ultimi due anni, poi per essere rimasto sul pezzo anche quando non giocavo tanto e per le scelte fatte. Sta dimostrando il suo valore anche da allenatore: è un grande tecnico e mi sta aiutando tanto dandomi fiducia fin dal primo momento. Per adesso sta andando molto bene anche col gruppo". E sui risultati del Como: "Non mi aspettavo questa unione così forte del gruppo e il gruppo fa tanto. Questo fa tanto nel calcio internazionale: ci sono fenomeni ovunque, ma l'unione e la qualità fanno la differenza. Como è una piazza eccellente. Il livello della squadra è alto e bisogna sapersi giocare le proprie carte e farsi trovare pronti quando il mister dà l'occasione. È un ambiente giovane ma molto ambizioso".

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