Come Cisse chiamato in Nazionale maggiore per la prima volta, Mattia Liberali ha raccontato il suo impatto in Nazionale: "Ci sono giocatori importanti e con grande esperienza. A chi mi ispiro? Mancini è un grande esempio e mi è sempre piaciuto Totti". Sull'addio al Milan: "Non è stato facile andare via, ma è sempre importante guardare avanti". E sul Como: "L'unione e la qualità fanno la differenza" ITALIA, I CONVOCATI PER LA NATIONS LEAGUE

Una prima volta in Nazionale come per Alphadjo Cisse, coppia che dopo Catanzaro si è ritrovata con l'Italia dei 'grandi'. C'è anche Mattia Liberali tra i convocati di Roberto Mancini per le sfide contro Francia e Belgio in Nations League, fiducia per il 19enne del Como che ha già lasciato il segno in campionato e in Champions League. "Sono successe tante cose in poco tempo - ha raccontato in conferenza stampa a Coverciano -, per me è stata una settimana bellissima. Posso dire la più bella della mia vita. L'impatto in azzurro è stato forte: ci sono tanti giocatori con grande esperienza e persone importanti anche a livello calcistico. Mi hanno accolto fin da subito e mi sto trovando bene. Cosa mi ha detto il Ct? Di rimanere sereno e di allenarmi come sempre". Primo impegno a San Siro contro i Bleus: "Sarà una bella partita, hanno fenomeni indiscutibili. Ma crediamo nella qualificazione e daremo tutto noi stessi". E sui modelli ai quali si ispira: "C'è ampia scelta, qui c'è il mister che è un grande esempio. E mi è sempre piaciuto Totti". Approfondimento Italia, Zaniolo lascia ritiro per motivi personali

"Milan? Nessun rammarico, giusto guardare avanti" Liberali ha condiviso la conferenza stampa con Cisse: "Vive nel suo mondo, sa isolarsi e questo può anche essere un pregio. L'anno scorso a Catanzaro inizialmente giocavamo insieme, poi si è fatto male. È stato un anno bello ma inizialmente difficile, poi alla fine abbiamo raccolto i frutti. A proposito, mi è dispiaciuto per Aquilani (ex allenatore al Catanzaro e appena esonerato dal Sassuolo, ndr), mi aveva aiutato tantissimo. Mi dispiace non sia riuscito a lasciare il segno in Serie A". A proposito di allenatori, Liberali ha voluto omaggiare anche Silvio Baldini: "È una persona che ti lascia tanto dentro, oltre al campo ti aiuta anche fuori". Importante la sua crescita al Milan, dove è rimasto 10 anni tra giovanili e prima squadra prima dell'addio: "Non c'è rammarico, le scelte bisogna farle con sicurezza e non guardarsi indietro. Sono contentissimo per Cisse che ci sta riuscendo. Non è stato facile andare via dal Milan, ma è sempre importante guardare avanti". Approfondimento Cisse: "Orgoglio in Nazionale, Balotelli l'idolo"