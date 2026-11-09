Baldini verso Francia e Belgio: "Le partite amichevoli in Nazionale non esistono"

Silvio Baldini, in vista delle amichevoli con l'Under 21 contro la Francia e il Belgio, racconta l'entusiamo del gruppo nel ritiro di Tirrenia: "Ho visto molta euforia e molta voglia di stare insieme. Questo spirito la dice lunga sulla forza di questo gruppo"

Dal ritiro a Tirrenia, il Commissario tecnico dell'Under 21 azzurra Silvio Baldini carica la sua Nazionale in vista del doppio impegno che attende gli azzurrini nei prossimi giorni. Il primo appuntamento sarà in programma venerdì, a Laval, contro la Francia, mentre lunedì 16 novembre l'Italia U21 ospiterà il Belgio allo stadio Picchi di Livorno. Baldini chiarisce subito la mentalità con la quale dovranno essere afforntate le due sfide: "Le partite amichevoli, come dico sempre ai ragazzi, con la maglia della Nazionale non esistono, perché quando si gioca con la maglia azzurra si porta l'onore, l'orgoglio, la nostra patria, la nostra cultura, le nostre radici. Quindi non possiamo pensare di andare a giocare delle amichevoli, andiamo a rappresentare l'Italia e dobbiamo dare sempre il massimo, come fosse una partita ufficiale".

Oltre all'aspetto motivazionale, Baldini esprime tanta soddisfazione per l'atmosfera che si respira all'interno dello spogliatoio: "Sono convintissimo che i ragazzi faranno bene: quando sono arrivati in ritiro ho visto molta euforia e voglia di stare insieme. Questo spirito la dice lunga sulla forza di questo gruppo".