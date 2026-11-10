Mancini, prime prove in attacco verso la Francia

Allenamento a Coverciano nel giorno di anti vigilia della sfida di Nations contro la Francia. Zaniolo ha lasciato il ritiro per motivi personali, in conferenza stampa si sono presentati l'ex milanista Liberali e il rossonero Cisse, compagni un anno fa a Catanzaro e ora promesse di questa nuova nazionale di Mancini. Il Ct in vista della sfida coi 'Bleus' ha fatto diverse prove in attacco. Le ultime con l'inviato nel ritiro azzurro Marco NosottI

Italia-Francia la gara di prestigio per confermare la nuova strada intrapresa. Belgio-Italia per conquistare secondo posto nel girone e quarti di finale di Nations League. La settimana della giovane Italia di Mancini passa di qui e dai gol che il campionato ha portato in dote. Senza Zaniolo, che ha lasciato il ritiro per motivi personali, sono rimasti otto gli attaccanti per il tridente azzurro forte di 21 gol in totale. E guardate un po’, chi c’è tra i primi nel rapporto minuti giocati e gol segnati? Quei ragazzi della provincia italiana Liberali e Cisse, 19 e 20 anni, che la nazionale se la sono presa con gol e scelte azzeccate. Hanno saputo ascoltare, senza sfogliare impazienti la margherita delle opportunità. Sono andati in provincia, hanno riconosciuto la bontà di una proposta, quella di Catanzaro in B, sfiorata la A grazie ad Aquilani, ed ora eccoli protagonisti. Cisse al Milan capocannoniere e Liberali al Como di Fabregas , garanzia di crescita. Hanno scelto di giocare, ascoltando agenti, stavolta illuminati.