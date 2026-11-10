Dal ritiro della Scozia, McTominay ha svelato un retroscena sulle sue condizioni di salute prima del Mondiale: "Ho dovuto ricevere uno 'shock' al cuore a due giorni dalla partita contro Haiti. Ero in perfetta forma e mi sono ritrovato in un letto d'ospedale". Problemi superati per il centrocampista del Napoli che è poi stato sottoposto a settembre a un'ablazione a Manchester per correggere una lieve aritmia cardiaca benigna: "Mi sento molto meglio di prima"

Se l' ablazione cardiaca effettuata a settembre a Manchester per correggere una lieve aritmia benigna era nota a tutti, quello che non si sapeva era che Scott McTominay avesse dovuto ricevere uno "schock" al cuore due giorni prima dell'esordio della Scozia al Mondiale . A raccontarlo è stato lo stesso centrocampista del Napoli, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale in vista dei prossimi match di Nations League (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). "Ero al 100% della forma ma quando ti ritrovi in un letto d'ospedale due giorni prima della prima partita del Mondiale, sul punto di essere addormentato dai medici... Non proprio una situazione ideale". Nonostante questo, McTominay ha poi giocato tutte e tre le partite dei gironi non venendo mai sostituito.

"Mi sento molto meglio di prima"

"Ora sto bene. Mi sento molto meglio di prima. Era una cosa che andava fatta, nella carriera di un calciatore possono esserci momenti come questi in cui gli eventi ti prendono un po’ alla sprovvista", ha detto il centrocampista del Napoli che ha poi spiegato quanto accaduto a settembre: "Si è trattato di una procedura relativamente semplice, che a Manchester è andata davvero molto bene. Sono semplicemente molto felice di essere tornato a giocare a calcio. È la cosa più importante della mia vita e lo sarà sempre".