Il centrocampista scozzese ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito: ora osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti

Scott McTominay, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, è stato sottoposto a un intervento di correzione mediante ablazione. L'operazione è perfettamente riuscita, come si legge nel comunicato ufficiale del club: "Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti".