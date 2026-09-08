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Napoli, McTominay: intervento di ablazione riuscito. A riposo per circa due settimane

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Il centrocampista scozzese ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito: ora osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti

Scott McTominay, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, è stato sottoposto a un intervento di correzione mediante ablazione. L'operazione è perfettamente riuscita, come si legge nel comunicato ufficiale del club: "Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti". 

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