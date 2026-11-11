Ritorno in Italia per Zinedine Zidane che, alla guida della nazionale francese, sfiderà gli Azzurri a San Siro per la 5^ giornata di Nations League. Il Ct dei Bleus ha presentato il match in conferenza: "Thuram e Tchouameni ci hanno provato, è stato bello vedere la loro voglia di giocare per la Francia. Mbappé non ci sarà domani ma è roba di poco conto, spero di averlo a disposizione per domenica - ha detto a proposito degli infortunati -. Kylian ha avvertito un piccolo dolore e non è contento di non poter giocare domani, ma con un risentimento muscolare bisogna rischiare il minimo perché la stagione è lunga. L'ho visto bene, non vede l’ora di giocare domenica, non c''è nessun caso. A volte ci sono degli infortuni, il mese di novembre è ricco di partite, dispiace che alcuni non siano con noi ma è così, i giocatori devono curarsi e la priorità è la loro salute. Domani scenderà in campo una squadra comunque competitiva per cercare di vincere la partita". E sui singoli: "Pagis può essere sia attaccante che centrocampista, mi piace quello che sta facendo col club - ha spiegato -. Il nostro obiettivo è lavorare con coerenza, non si prendono solo ragazzi U21, quando ci sono degli assenti devo prendere io delle decisioni e ho fatto queste scelte. Diouf è un giocatore che gioca in un’altra posizione all’Inter, ma sappiamo che può giocare sulla sinistra e penso che possa giocare lì. Quando è con noi è per giocare in quella posizione. Zaire-Emery non abbiamo bisogno di spostarlo terzino, l’obiettivo per ora è schierarlo a centrocampo".