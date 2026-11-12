Italia, Mancini: "Grande vittoria, in Belgio per fare risultato. Pio? Può battere Riva"Nations League
Il Ct analizza, soddisfatto, il successo contro la Francia: "I ragazzi hanno fatto una bella partita, hanno reagito al loro gol e la gara è cambiata". Sulla crescita: "Dobbiamo migliorare e fare risultato in Belgio altrimenti questa vittoria non conta nulla". Su Pio Esposito: "Il record di Gigi Riva dura da una vita, spero che Pio possa fare tanti gol, così come spero li facciano altri, ma lui ne può fare tanti"
C'è grande soddisfazione nelle parole del Ct Roberto Mancini al termine del match vinto contro la Francia a San Siro: "Queste sono le partite più belle da giocare e da vincere perché queste gare si ricordano e per vincerle devi giocare bene - dice - Manca ancora una partita e tutto è in gioco, è stata una grande vittoria, siamo andati sotto dopo 10', abbiamo sofferto per qualche altro minuto ma poi siamo stati in partita e siamo riusciti a reagire molto bene. Eravamo un po' troppo larghi con i centrocampisti e il pericolo era la palla dentro, però dopo 20' la gara è totalmente cambiata".
"Se non facciamo risultato a Bruxelles questa gara conta poco"
Una Nazionale che era partita in sordina, con poca fiducia all'esterno ma che è comunque in continua crescita: "Questi sono giocatori bravi e capaci, magari non abbiamo la stessa esperienza degli altri ma noi dobbiamo crescere". Rispetto al rigore sbagliato da Sebastiano Esposito: "Il rigorista? Era Pio, ma la prossima volta non si confonderanno più". Manca una gara: "A Bruxelles (contro il Belgio ndr) dobbiamo fare risultato sennò questa gara non conta niente. Dobbiamo migliorare come squadra e riportare la gente a sostenerci".
"Pio può superare i 35 gol di Gigi Riva"
In conferenza stampa, il Ct ha continuato a parlare della crescita di questa squadra: "Un senso di rivalsa? No, assolutamente nulla. Io sono felice di essere qui e di aiutare a far tornare la squadra dove merita di essere. Si fa solo giocando a calcio -dice - Anche se ho una squadra che magari non è al livello delle altre, penso che si debba giocare sempre con l'idea di vincere, perché 90 minuti sono 90 minuti. Poi si può perdere, perché il calcio è fatto anche di questo". Una menzione per Dimarco, utilizzato (da subentrato) più in avanti: "Farlo coesistere con Calafiori? Federico è un quinto ma in alcune gare può interpretare anche questo ruolo". Su Pio Esposito: "Speriamo che faccia ancora tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita... Speriamo che qualcuno lo superi, abbiamo bisogno dei gol di Pio e anche degli altri, ma lui può segnarne tanti"