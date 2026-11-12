Il Ct analizza, soddisfatto, il successo contro la Francia: "I ragazzi hanno fatto una bella partita, hanno reagito al loro gol e la gara è cambiata". Sulla crescita: "Dobbiamo migliorare e fare risultato in Belgio altrimenti questa vittoria non conta nulla". Su Pio Esposito: "Il record di Gigi Riva dura da una vita, spero che Pio possa fare tanti gol, così come spero li facciano altri, ma lui ne può fare tanti" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

C'è grande soddisfazione nelle parole del Ct Roberto Mancini al termine del match vinto contro la Francia a San Siro: "Queste sono le partite più belle da giocare e da vincere perché queste gare si ricordano e per vincerle devi giocare bene - dice - Manca ancora una partita e tutto è in gioco, è stata una grande vittoria, siamo andati sotto dopo 10', abbiamo sofferto per qualche altro minuto ma poi siamo stati in partita e siamo riusciti a reagire molto bene. Eravamo un po' troppo larghi con i centrocampisti e il pericolo era la palla dentro, però dopo 20' la gara è totalmente cambiata".

"Se non facciamo risultato a Bruxelles questa gara conta poco" Una Nazionale che era partita in sordina, con poca fiducia all'esterno ma che è comunque in continua crescita: "Questi sono giocatori bravi e capaci, magari non abbiamo la stessa esperienza degli altri ma noi dobbiamo crescere". Rispetto al rigore sbagliato da Sebastiano Esposito: "Il rigorista? Era Pio, ma la prossima volta non si confonderanno più". Manca una gara: "A Bruxelles (contro il Belgio ndr) dobbiamo fare risultato sennò questa gara non conta niente. Dobbiamo migliorare come squadra e riportare la gente a sostenerci".