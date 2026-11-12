Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Italia, Mancini: "Grande vittoria, in Belgio per fare risultato. Pio? Può battere Riva"

Nations League

Il Ct analizza, soddisfatto, il successo contro la Francia: "I ragazzi hanno fatto una bella partita, hanno reagito al loro gol e la gara è cambiata". Sulla crescita: "Dobbiamo migliorare e fare risultato in Belgio altrimenti questa vittoria non conta nulla". Su Pio Esposito: "Il record di Gigi Riva dura da una vita, spero che Pio possa fare tanti gol, così come spero li facciano altri, ma lui ne può fare tanti"

HIGHLIGHTSPAGELLE - CLASSIFICA

C'è grande soddisfazione nelle parole del Ct Roberto Mancini al termine del match vinto contro la Francia a San Siro: "Queste sono le partite più belle da giocare e da vincere perché queste gare si ricordano e per vincerle devi giocare bene - dice - Manca ancora una partita e tutto è in gioco, è stata una grande vittoria, siamo andati sotto dopo 10', abbiamo sofferto per qualche altro minuto ma poi siamo stati in partita e siamo riusciti a reagire molto bene. Eravamo un po' troppo larghi con i centrocampisti e il pericolo era la palla dentro, però dopo 20' la gara è totalmente cambiata".

"Se non facciamo risultato a Bruxelles questa gara conta poco"

Una Nazionale che era partita in sordina, con poca fiducia all'esterno ma che è comunque in continua crescita: "Questi sono giocatori bravi e capaci, magari non abbiamo la stessa esperienza degli altri ma noi dobbiamo crescere". Rispetto al rigore sbagliato da Sebastiano Esposito: "Il rigorista? Era Pio, ma la prossima volta non si confonderanno più". Manca una gara: "A Bruxelles (contro il Belgio ndr) dobbiamo fare risultato sennò questa gara non conta niente. Dobbiamo migliorare come squadra e riportare la gente a sostenerci".

"Pio può superare i 35 gol di Gigi Riva"

In conferenza stampa, il Ct ha continuato a parlare della crescita di questa squadra: "Un senso di rivalsa? No, assolutamente nulla. Io sono felice di essere qui e di aiutare a far tornare la squadra dove merita di essere. Si fa solo giocando a calcio -dice - Anche se ho una squadra che magari non è al livello delle altre, penso che si debba giocare sempre con l'idea di vincere, perché 90 minuti sono 90 minuti. Poi si può perdere, perché il calcio è fatto anche di questo". Una menzione per Dimarco, utilizzato (da subentrato) più in avanti: "Farlo coesistere con Calafiori? Federico è un quinto ma in alcune gare può interpretare anche questo ruolo". Su Pio Esposito: "Speriamo che faccia ancora tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita... Speriamo che qualcuno lo superi, abbiamo bisogno dei gol di Pio e anche degli altri, ma lui può segnarne tanti"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Under 20, Italia-Portogallo 1-0: super gol di Rao

Nazionale

L'Italia Under 20 supera il Portogallo per 1-0 allo stadio Euganeo di Padova, nella gara valida...

Kane, record di presenze: lo premia il Principe

Nations League

Prosegue il grande momento per Harry Kane che, dopo il Pallone d’Oro, ha tagliato il traguardo...

Napoli, da Varela al futuro di Alisson: il punto

Calciomercato

È sempre tempo di calciomercato anche se manca ancora più di un mese all'apertura della sessione...

Guler, punizione perfetta: guarda che traiettoria

video

Abbiamo forse già il gol più bello di questa sosta per le nazionali… Arda Guler si è inventato...

Elezioni Figc, Malagò: “Prevalga il buon senso”

FEDERCALCIO

Il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò, intervenuto all'iniziativa "Il calcio...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE