Kimi Antonelli a San Siro per Italia-Francia: standing ovation per il campione del mondo
Ospite speciale a San Siro per Italia-Francia di Nations League: Kimi Antonelli, fresco campione del mondo di Formula 1, ha seguito la partita dalla tribuna insieme al commissario della Figc Giovanni Malagò. Il pilota della Mercedes si è preso la scena anche allo stadio: quando il suo volto è apparso sui maxischermi è stata inevitabile la standing ovation
- "Speriamo che l'Italia vinca, è anche la mia prima volta a San Siro. Sarà un'esperienza bellissima. Tiferò per tutti gli azzurri. Il tricolore sui capelli? L'ho fatto ieri, l'ho dovuto togliere ma probabilmente ritornerà. Vedrò la partita con Malagò, lo ringrazio per l'invito", le parole di Kimi a Sky Sport