Ospite speciale a San Siro per Italia-Francia di Nations League: Kimi Antonelli, fresco campione del mondo di Formula 1, ha seguito la partita dalla tribuna insieme al commissario della Figc Giovanni Malagò. Il pilota della Mercedes si è preso la scena anche allo stadio: quando il suo volto è apparso sui maxischermi è stata inevitabile la standing ovation

ITALIA-FRANCIA LIVE - KIMI CAMPIONE, LO SPECIALE