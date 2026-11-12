 Kimi Antonelli a San Siro per Italia Francia: l'omaggio è da brividi. FOTO | Sky Sport
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Kimi Antonelli a San Siro per Italia-Francia: standing ovation per il campione del mondo

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Ospite speciale a San Siro per Italia-Francia di Nations League: Kimi Antonelli, fresco campione del mondo di Formula 1, ha seguito la partita dalla tribuna insieme al commissario della Figc Giovanni Malagò. Il pilota della Mercedes si è preso la scena anche allo stadio: quando il suo volto è apparso sui maxischermi è stata inevitabile la standing ovation

ITALIA-FRANCIA LIVE - KIMI CAMPIONE, LO SPECIALE

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