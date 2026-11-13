Nations League, i risultati di oggi: la Germania vince, l'Olanda ne fa 7 alla Grecia
Resta tutto aperto nel gruppo 2 di Lega A. Continua a risalire la Germania che vince in Serbia con un netto 3-1. Ancora meglio fa la nuova capolista Olanda che ne rifila 7 alla Grecia (segna anche Malen). La Svizzera vince il suo girone in Lega B dopo il pareggio contro la Slovenia. Vince anche la Scozia. Nella Lega C tutto facile per l'Islanda che travolge la Bulgaria con un netto 5-0. Successi anche per Azerbaijan ed Estonia
- SERBIA-GERMANIA 1-3
- 3' aut. Babic (G), 14' Wirtz (G), 50' Gruda (G), 56' Babic (S)
- OLANDA-GRECIA 7-0
- 6' Summerville, 12', 18', 33' Reijnders, 40' e 59' Timber, 62' Malen
- SCOZIA-MACEDONIA DEL NORD 2-1
- 54' e 74' rig. McGinn (S), 57' Rastoder (M)
- SLOVENIA-SVIZZERA 0-0
- MOLDAVIA-KAZAKISTAN 2-1
- 39' e 77' Popescu (M), 51' Chesnokov (K)
- SLOVACCHIA-ISOLE FAROE 2-2
- 17' Prekop (S), 30' rig. Davidsen (F), 47' Samuelsen (F), 74' Haraslin (S)
- LUSSEMBURGO-ESTONIA 0-1
- 43' Paskotsi (E)
- BULGARIA-ISLANDA 0-5
- 17' rig., 68' e 79' Gudjhonsen, 21' Oskarsson, 52' aut. Cenov
- ANDORRA-GIBILTERRA 2-0
- 24' Lopez, 35' Rosas