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Nations League, i risultati di oggi: la Germania vince, l'Olanda ne fa 7 alla Grecia

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Resta tutto aperto nel gruppo 2 di Lega A. Continua a risalire la Germania che vince in Serbia con un netto 3-1. Ancora meglio fa la nuova capolista Olanda che ne rifila 7 alla Grecia (segna anche Malen). La Svizzera vince il suo girone in Lega B dopo il pareggio contro la Slovenia. Vince anche la Scozia. Nella Lega C tutto facile per l'Islanda che travolge la Bulgaria con un netto 5-0. Successi anche per Azerbaijan ed Estonia

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