Momento di profondo raccoglimento a Bruxelles per onorare la memoria delle 39 vittime dell'Heysel. Alla cerimonia di commemorazione hanno preso parte il Ct Roberto Mancini, il Commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò, Claudio Ranieri e Giorgio Scalvini, riuniti davanti alla lapide dello stadio per deporre una corona di fiori e rinnovare l'impegno collettivo nel ricordo della tragedia del 29 maggio 1985

IL VIDEO DELL'OMAGGIO ALLE VITTIME DELL'HEYSEL