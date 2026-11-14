Italia, la Nazionale ricorda le vittime dell'Heysel: le foto dell'omaggio
Momento di profondo raccoglimento a Bruxelles per onorare la memoria delle 39 vittime dell'Heysel. Alla cerimonia di commemorazione hanno preso parte il Ct Roberto Mancini, il Commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò, Claudio Ranieri e Giorgio Scalvini, riuniti davanti alla lapide dello stadio per deporre una corona di fiori e rinnovare l'impegno collettivo nel ricordo della tragedia del 29 maggio 1985
- Un momento di silenzio e raccoglimento davanti alla lapide commemorativa dello stadio Heysel di Bruxelles: la delegazione azzurra – con Roberto Mancini, Giovanni Malagò, Claudio Ranieri e Giorgio Scalvini – rende omaggio alle 39 vittime della tragedia del 29 maggio 1985. Presenti anche delegati della Federazione belga.
- Mannaert Vincent, amministratore delegato della Federazione calcistica reale belga, e Van Damme Pascale, presidente della Federazione calcistica reale belga.