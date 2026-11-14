 Italia, la Nazionale ricorda le vittime dell'Heysel: foto e video dell'omaggio | Sky Sport
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Italia, la Nazionale ricorda le vittime dell'Heysel: le foto dell'omaggio

era il 1985 fotogallery
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Momento di profondo raccoglimento a Bruxelles per onorare la memoria delle 39 vittime dell'Heysel. Alla cerimonia di commemorazione hanno preso parte il Ct Roberto Mancini, il Commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò, Claudio Ranieri e Giorgio Scalvini, riuniti davanti alla lapide dello stadio per deporre una corona di fiori e rinnovare l'impegno collettivo nel ricordo della tragedia del 29 maggio 1985

IL VIDEO DELL'OMAGGIO ALLE VITTIME DELL'HEYSEL

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