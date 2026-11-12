 Squadre imbattute nei top 10 campionati d'Europa. Ci sono Roma e Lazio | Sky Sport
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Le squadre imbattute nei top 10 campionati d'Europa: ci sono Lazio e Roma

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Sono passati circa tre mesi di stagione, ma nessuno è ancora riuscito a batterle: sono le sette squadre ancora imbattute nei top 10 campionati d'Europa e tra di loro ci sono anche le due romane. Ecco chi sono le altre

LE SQUADRE CON MENO VITTORIE

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