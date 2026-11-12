Sono passati circa tre mesi di stagione, ma nessuno è ancora riuscito a batterle: sono le sette squadre ancora imbattute nei top 10 campionati d'Europa e tra di loro ci sono anche le due romane. Ecco chi sono le altre
1/7
- Partite giocate in campionato: 14
- Vittorie: 10
- Pareggi: 4
- Gol fatti: 36
- Gol subiti: 8
2/7
- Partite giocate in campionato: 11
- Vittorie: 11
- Pareggi: 0
- Gol fatti: 27
- Gol subiti: 5
3/7
- Partite giocate in campionato: 11
- Vittorie: 9
- Pareggi: 2
- Gol fatti: 25
- Gol subiti: 9
4/7
- Partite giocate in campionato: 11
- Vittorie: 9
- Pareggi: 2
- Gol fatti: 30
- Gol subiti: 7
5/7
- Partite giocate in campionato: 11
- Vittorie: 8
- Pareggi: 3
- Gol fatti: 31
- Gol subiti: 10
6/7
- Partite giocate in campionato: 9
- Vittorie: 6
- Pareggi: 3
- Gol fatti: 29
- Gol subiti: 9
7/7
- Partite giocate in campionato: 9
- Vittorie: 6
- Pareggi: 3
- Gol fatti: 16
- Gol subiti: 7