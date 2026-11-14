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Nations League, i risultati di oggi: la Danimarca domina in Portogallo, vince la Norvegia

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La Danimarca, trascinata dalla fantastica doppietta di Hojlund, domina 4-1 in Portogallo e risponde al successo della Norvegia sul Galles. In Lega B la Svezia prima dilaga e poi contiene a fatica il ritorno della Bosnia: finisce 3-2 a Solna. Primi punti per la Romania, vittoriosa in casa 2-0 sulla Polonia. Vincono anche l'Irlanda del Nord sull'Ucraina, l'Ungheria in Georgia e l'Austria contro l'Irlanda

NATIONS LEAGUE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE

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