Nations League, i risultati di oggi: la Danimarca domina in Portogallo, vince la Norvegia
La Danimarca, trascinata dalla fantastica doppietta di Hojlund, domina 4-1 in Portogallo e risponde al successo della Norvegia sul Galles. In Lega B la Svezia prima dilaga e poi contiene a fatica il ritorno della Bosnia: finisce 3-2 a Solna. Primi punti per la Romania, vittoriosa in casa 2-0 sulla Polonia. Vincono anche l'Irlanda del Nord sull'Ucraina, l'Ungheria in Georgia e l'Austria contro l'Irlanda
NATIONS LEAGUE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE
- PORTOGALLO-DANIMARCA 1-4
- 43' Hojbjerg rig. (N), 50', 57' Hojlund (N), 75' Andersen (N), 93' Bernardo Silva (P)
- NORVEGIA-GALLES 3-1
- 59' Nusa (N), 68' Schjeldrup (N), 79' Brooks (G), 88' Haaland rig. (N)
- IRLANDA DEL NORD-UCRAINA 1-0
- 68' Devil
- GEORGIA-UNGHERIA 0-2
- 73' Dvali aut., 85' Varga
- AUSTRIA-IRLANDA 1-0
- 79' Kalajdzic
- KOSOVO-ISRAELE 0-0
- ROMANIA-POLONIA 2-1
- 68' Cicaldau (R), 72' Man (R), 82' Benedyczak (P)
- SVEZIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA 3-2
- 5' Svensson (S), 11' rig., 45'+2' Gyokeres rig. (S), 48' Gigovic (B), 62' Kolasinac (B)