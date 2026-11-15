Belgio-Italia, numeri di maglia e convocati per la sfida di Nations: chi resta fuori
Roberto Mancini ha scelto i convocati per la gara con il Belgio, decisiva per la qualificazione ai quarti di Nations League. Assegnati anche i numeri di maglia: prima assoluta per Cisse, che vestirà la numero 7, e per Liberali. Confermata la 10 a Fagioli e la 9 per Pio Esposito, mentre il fratello Sebastiano non ha recuperato e va in tribuna
- numero di maglia: 1
- numero di maglia: 12
- numero di maglia: 13
- numero di maglia: 2
- numero di maglia: 3
- numero di maglia: 4
- numero di maglia: 5
- numero di maglia: 6
- numero di maglia: 11
- numero di maglia: 14
- numero di maglia: 22
- numero di maglia: 7
- numero di maglia: 8
- numero di maglia: 10
- numero di maglia: 15
- numero di maglia: 16
- numero di maglia: 17
- numero di maglia: 18
- numero di maglia: 19
- numero di maglia: 9
- numero di maglia: 20
- numero di maglia: 21
- numero di maglia: 23
- Sebastiano Esposito
- Federico Gatti
- Matteo Palma
- Samuele Ricci
Hanno lasciato il gruppo della Nazionale per infortunio:
- Davide Frattesi
- Nicolò Cambiaghi