Roberto Mancini ha scelto i convocati per la gara con il Belgio, decisiva per la qualificazione ai quarti di Nations League. Assegnati anche i numeri di maglia: prima assoluta per Cisse, che vestirà la numero 7, e per Liberali. Confermata la 10 a Fagioli e la 9 per Pio Esposito, mentre il fratello Sebastiano non ha recuperato e va in tribuna

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BELGIO-ITALIA