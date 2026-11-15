 Italia Belgio: numeri di maglia, convocati e chi resta fuori in Nations | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Belgio-Italia, numeri di maglia e convocati per la sfida di Nations: chi resta fuori

Nations League fotogallery
24 foto

Roberto Mancini ha scelto i convocati per la gara con il Belgio, decisiva per la qualificazione ai quarti di Nations League. Assegnati anche i numeri di maglia: prima assoluta per Cisse, che vestirà la numero 7, e per Liberali. Confermata la 10 a Fagioli e la 9 per Pio Esposito, mentre il fratello Sebastiano non ha recuperato e va in tribuna

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BELGIO-ITALIA

Calcio: altre fotogallery

Belgio-Italia: le probabili formazioni

Nations League

Rifinitura al mattino per gli Azzurri in vista della gara in Belgio che può regalarci il...

18 foto

Le classifiche dei gironi di Nations League

Nations League

Sconfitta pesante ma indolore per il Portogallo nel gruppo 4 di Lega A: la Danimarca invece si...

15 foto

La Danimarca travolge il Portogallo. Norvegia ok

Nations League

La Danimarca, trascinata dalla fantastica doppietta di Hojlund, domina 4-1 in Portogallo e...

8 foto

In campo col '7' di Ronaldo: l'omaggio portoghese

Nations League

La prima senza l'idolo di sempre, dopo l'addio, rocambolesco, alla Nazionale. Com'era annunciato,...

9 foto

Italia, omaggio alle vittime dell'Heysel: le foto

era il 1985

Momento di profondo raccoglimento a Bruxelles per onorare la memoria delle 39 vittime...

7 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza