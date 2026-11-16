In Nazionale devono essere convocati i più giovani o i più bravi? Se ne parla nello studio di Sky Sport 24 dopo la sconfitta in Belgio. "Se sono sia giovani che bravi è meglio, ma non deve diventare un alibi", puntualizza Veronica Baldaccini. Gianfranco Teotino invece si concentra sulla filiera club-Italia: "I giovani devono maturare nelle loro squadre e poi affermarsi in Nazionale. Ancora ne abbiamo pochi, giocano soprattutto stranieri"

BELGIO-ITALIA 4-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE