Anche i migliori possono sbagliare e questa volta è Haaland a combinarla grossa. Nusa lo serve al limite dell'area ma il suo tiro finisce alto (ma davvero molto alto). Una conclusione talmente sbagliata che anche lo stesso Haaland non riesce a crederci... Guardate il VIDEO qui sopra ma, soprattutto, chiudete le finestre... Per la cronaca: l'attaccante ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-2 contro la Danimarca che manda la Norvegia ai quarti di Nations League

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