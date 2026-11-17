Durante la sfida di Nations League tra Danimarca e Norvegia al minuto 37 Haaland segna il gol del momentaneo 2-1, approfittando di un clamoroso errore del portiere Hermansen che si fa sottrarre il pallone da Ødegaard nell'area piccola. Il trequartista dell'Arsenal lascia poi la gloria all'attaccante del Manchester City a pochi centimetri dalla linea di porta, per una delle reti più semplici realizzati in carriera dal bomber 26enne. Nel VIDEO il gol con il commento di Federico Zancan e Massimo Gobbi