Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su Nowguida tv
Oggi, martedì 17 novembre, su Sky e NOW il giorno conclusivo della fase a gironi: alle 20.45 Danimarca-Norvegia (su Sky Sport Max e Cielo) e Galles-Portogallo (Sky Sport 251), con entrambi i match visibili su Diretta Gol (Sky Sport Calcio) insieme a Ungheria-Irlanda del Nord, Ucraina-Georgia, Israele-Austria, Irlanda-Kosovo, Bosnia ed Erzegovina-Romania e Polonia-Svezia
Nations League, la programmazione su Sky e NOW
Martedì 17 novembre
- Dalle 20.00 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Sara Benci, Valentina Mariani, Marco Bucciantini e Filippo Benincampi
- ore 20.45: DANIMARCA-NORVEGIA su Sky Sport Max e Cielo. Telecronaca Federico Zancan, commento Massimo Gobbi, Diretta Gol Dario Massara
- ore 20.45: GALLES-PORTOGALLO su Sky Sport 251. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
UNGHERIA-IRLANDA DEL NORD
UCRAINA-GEORGIA
ISRAELE-AUSTRIA
IRLANDA-KOSOVO
BOSNIA ED ERZEGOVINA-ROMANIA
POLONIA-SVEZIA