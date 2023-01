L'ultima sfida, nella semifinale della passata edizione di Nations League, ha spostato l'ago della bilancia: adesso, negli scontri diretti, la Spagna è in vantaggio sull'Italia, che però ricorda con gioia i rigori di Euro 2020. Via Luis Enrique, le Furie Rosse ripartono da De la Fuente ma non cambiano filosofia. A patto di trovare l'erede di Busquets, che ha dato l'addio dopo la delusione del Mondiale

FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE: LE DATE