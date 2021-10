Si è appena conclusa l'edizione 2020/21, ma si avvicina il nuovo appuntamento della Nations League. Sorteggio in programma il prossimo 16 dicembre, cerimonia che vedrà l'Italia di Mancini inserita in prima fascia nella Lega A. Non mancano i pericoli nell'urna di Montreux: quale può essere il girone migliore? E quello peggiore? Ecco tutte le fasce e gli scenari possibili