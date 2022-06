Nations League: le classifiche dei gironi

Con quattro punti in due partite l'Italia si è portata in testa al proprio raggruppamento di Nations League. Nonostante i soli due match disputati, in Lega A soltanto una squadra al momento mantiene un ruolino di marcia perfetto, mentre faticano ad ingranare alcune delle favorite alla vittoria finale. In Lega B spicca la Norvegia di Haaland, mentre nelle fasce C e D ci sono già diverse nazionali in fuga. La situazione di classifica di ogni lega, di tutti i gruppi e il regolamento della competizione