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Nations LeagueGiornata 1 - venerdì 25 settembre 2026Giornata 1 - ven 25 set
Fine
Italia
0 - 2
Belgio
Godts M. 20'Lukébakio D. 69'
Italia0 - 2 Belgio
Godts M. 20'Lukébakio D. 69'
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Italia-Belgio 0-2: video, gol e highlights

Nonostante un buon secondo tempo, l'Italia del Mancini-bis perde all'esordio in Nations League, battuta dal Belgio 2-0. Primo tempo di sofferenza per gli Azzurri. Donnarumma compie un paio di interventi ma non può nulla sul tiro di Godts. Nella ripresa l'Italia è più propositiva, va vicina al pari con Esposito e Kean, ma poi lascia troppo campo al Belgio che riparte e la chiude con Lukebakio. Fischi dell'Olimpico al 90'

LE PAGELLE DI STEFANO DE GRANDIS - RISULTATI - CLASSIFICHE