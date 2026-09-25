Prosegue la prima giornata di Nations League, con le partite in programma venerdì oltre a quella tra Italia e Belgio. La giornata si è aperta con le vittorie di Armenia e Irlanda del Nord (al 99' contro la Georgia, dopo il rigore sbagliato da Kvara), dalle 20.45 le altre gare in contemporanea, compresa quella tra Turchia e Francia (inseriti nel gruppo degli Azzurri) live su Sky Sport 251. Diretta Gol è in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

ITALIA-BELGIO LIVE