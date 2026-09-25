Nations League, i risultati in diretta live di oggi: in campo Turchia e Francia
Prosegue la prima giornata di Nations League, con le partite in programma venerdì oltre a quella tra Italia e Belgio. La giornata si è aperta con le vittorie di Armenia e Irlanda del Nord (al 99' contro la Georgia, dopo il rigore sbagliato da Kvara), dalle 20.45 le altre gare in contemporanea, compresa quella tra Turchia e Francia (inseriti nel gruppo degli Azzurri) live su Sky Sport 251. Diretta Gol è in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- ITALIA-BELGIO LIVE ALLE 20.45
- TURCHIA-FRANCIA LIVE ALLE 20.45
- UNGHERIA-UCRAINA LIVE ALLE 20.45
- POLONIA-BOSNIA LIVE ALLE 20.45
- SVEZIA-ROMANIA LIVE ALLE 20.45
- MONTENEGRO-CIPRO LIVE ALLE 20.45
- GEORGIA-IRLANDA DEL NORD 0-1 (giocata alle 18)
99' Charles
- ARMENIA-LETTONIA 2-0 (giocata alle 18)
31' Harutyunyan, 75' Gharibyan