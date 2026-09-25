 Italia Belgio, pagelle di Stefano De Grandis (Nations League) | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Italia-Belgio 0-2, le pagelle di Stefano De Grandis

Nations League fotogallery
13 foto

Ritorno amaro per Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli Azzurri escono fra i fischi all'Olimpico, battuti 2-0 dal Belgio nella prima giornata di Nations League. Donnarumma (il migliore) evita che la sconfitta assuma i contorni della disfatta. Pagelle e giudizi di Stefano De Grandis

HIGHLIGHTS ITALIA-BELGIO - CLASSIFICHE - CALENDARIO

Calcio: altre fotogallery

Romano è il primo esordiente del Mancini-bis

Nazionale

Alessandro Romano è il primo esordiente in Nazionale del Mancini-bis: il centrocampista del...

70 foto

Nations League, i risultati della 1^ giornata LIVE

Nations League

Prosegue la prima giornata di Nations League, con le partite in programma venerdì oltre a quella...

8 foto

Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio

Nations League

Italia e Belgio fanno il loro esordio nella Nations League 2026/27. Mancini sceglie un 4-3-3 che...

13 foto

Anticipi e posticipi fino alla 19^ giornata

il calendario

La Lega Serie A ha definito gli anticipi e i posticipi dalla 13^ alla 19^ giornata, la terza...

15 foto

Arezzo, ufficiale l'ex Sassuolo Ferrari

Calciomercato

A quasi un mese dalla chiusura del mercato sono ancora aperte le operazioni che riguardano gli...

196 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza