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Nations LeagueGiornata 2 - lunedì 28 settembre 2026Giornata 2 - lun 28 set
Fine
Belgio
0 - 1
Francia
Olise M. 88'
Belgio0 - 1 Francia
Olise M. 88'
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Belgio-Francia: video, gol e highlights

Aspettando l'Italia in Nations League, la squadra di Zidane infila la seconda vittoria di fila spuntandola nel finale a Bruxelles. In avvio Doué fermato dalla traversa, attento Lammens su Akliouche e Lepaul prima del salvataggio di Lavia su Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervallo ancora pericoloso Doué, palo del debuttante Da Cunha. Maignan si oppone a Lukebakio. All'88' il neoentrato Olise s'inventa il gol da tre punti

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