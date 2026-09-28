Nations LeagueGiornata 2 - lunedì 28 settembre 2026Giornata 2 - lun 28 set
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Belgio-Francia: video, gol e highlights
Aspettando l'Italia in Nations League, la squadra di Zidane infila la seconda vittoria di fila spuntandola nel finale a Bruxelles. In avvio Doué fermato dalla traversa, attento Lammens su Akliouche e Lepaul prima del salvataggio di Lavia su Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervallo ancora pericoloso Doué, palo del debuttante Da Cunha. Maignan si oppone a Lukebakio. All'88' il neoentrato Olise s'inventa il gol da tre punti