Grecia e Portogallo a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Nations League. La selezione greca guida il gruppo 2 grazie alla vittoria a sorpresa sulla Germania di Klopp che, finora, ha raccolto un solo punto. I lusitani, invece, superano la Norvegia e fanno 2 su 2 nel gruppo 4. Di seguito le classifiche di tutti i gironi: il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW