Turchia-Italia, il risultato in diretta LIVE
Ottimo avvio della Nazionale che gioca con grande aggressività in apertura di gara. Ci prova con una conclusione di Pio Esposito. Poi dagli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla resta in area, irrompe Bastoni che la mette sotto la traversa e porta in vantaggio gli Azzurri
LIVE: BELGIO-FRANCIA - TUTTI I RISULTATI
20' - Molto buono anche l'impatto di Kayode sulla gara, il difensore del Brentford è finora molto diligente e sicuro nella gestione dei momenti della gara
19' - Vero che la Turchia non ha probabilmente la qualità del Belgio, tuttavia l'atteggiamento dell'Italia sembra più determinato e allo stesso tempo meno preoccupato
17' - Buona la gestione palla degli Azzurri in questo frangente di gara, la Turchia è costretta a correre molto per mantenere il ritmo
16' - Chance per l'Italia che va ancora in verticale, Pio Esposito non riesce a colpire davanti a Baiyndir, poi la palla va verso Raspadori ma è troppo lunga e l'occasione sfuma
14' - Rimane sempre molto aggressiva l'Italia che non vuole concedere tempo e spazio a una Turchia che, comunque, è una squadra che ama palleggiare e può contare su una buonissima qualità di squadra
12' - Adesso sarà importante non speculare su questo vantaggio ma sfruttare gli spazi che giocoforza la Turchia dovrà concedere alla squadra di Mancini
9' - Italia in vantaggio: segna Bastoni
Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Celik non riesce ad allontanare, la palla rimane vicino alla porta turca, irrompe Bastoni che la mette sotto la traversa
8' - Che occasione per l'Italia con Frattesi che verticalizza per Pio Esposito che calcia di prima intenzione ma Bayindir devia in angolo
7' - Non sarà semplice per le due formazioni mantenere il ritmo forsennato con cui hanno iniziato una gara molto importante anche per la classifica del gruppo della Nations League
5' - Prima conclusione degli Azzurri, Fagioli per Tonali che apre per Raspadori, controlla, sposta e calcia ma manda non di molto a lato
3' - Molto aggressiva anche la Turchia ogni volta che l'Italia prova a gestire il possesso
3' - Subito abbastanza chiaro il movimento dei tre attaccanti azzurri con Seba Esposito molto più aperto sulla sinistra con Raspadori, invece, che viene dentro al campo a supporto di Pio
2' - Fischi assordanti per gli Azzurri quando sono in possesso palla
C'è stata grandissima affluenza di pubblico a Bursa, come al solito stadio caldissimo in Turchia
Turchia-Italia 0-0
Si parte a Bursa
Italia e Turchia sono entrambe reduci dalle sconfitte rispettivamente contro Belgio e Francia
Piove abbastanza copiosamente a Bursa anche se il campo è in perfette condizioni
Ora l'inno della Turchia
Si parte con l'Inno di Mameli
Squadre in campo, tra poco gli inni nazionali
Anche il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini conosce molto bene il calcio turco. Il tecnico italiano ha allenato il Galatasaray nel 2013/14 e, al termine di quella stagione, ha conquistato la Coppa di Turchia con il club.
Gagliardi: "Mancini vuole una squadra d'attacco"
"Il mister vuole sempre una squadra d'attacco, ma ci vuole equilibrio nelle due fasi. I principi rimangono gli stessi, vogliamo controllare il gioco con il pressing e il possesso. È un giocatore di talento, uno dei giovani che il ct sta valutando se e quanto può incidere in questo nuovo gruppo. Può partire esterno o giocare più centralmente, lo vedremo a gara in corso"
Vincenzo Montella affrontare ancora una volta la Nazionale da commissario tecnico avversario: per l’ex allenatore di Fiorentina, Milan e Roma sarà il secondo incrocio con gli azzurri, dopo lo 0-0 nell'amichevole di Bologna del giugno 2024
Belgio-Francia LIVE
Privo dell'infortunato Mbappé, Zidane schiera Doué nel tridente con Lepaul e Barcola. Panchina per Dembélé, Olise, Rabiot e Koné. Debutto coi Bleus per l'interista Diouf e il comasco Da Cunha. Rispetto alla vittoria contro l'Italia, Van Bommel conferma Moreira con De Bruyne e Godts alle spalle di De Ketelaere. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Belgio-Francia LIVE: il risultato della partita di Nations LeagueVai al contenuto
La Turchia ha apportato altri tre cambi rispetto alla partita contro la Francia di tre giorni fa. Il difensore centrale dell’Hoffenheim, Ozan Kabak, sostituisce Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı prende il posto di Ferdi Kadıoğlu sulla fascia sinistra, mentre Altay Bayındır parte titolare in porta al posto dello squalificato Uğurcan Çakır
Nicolò Fagioli torna titolare con l’Italia. L’ultima presenza da titolare di Fagioli in Nazionale risaliva infatti al 14 ottobre 2024, quando l’Italia superò 4-1 Israele a Udine in Nations League
Roberto Mancini ha confermato come titolari solo il capitano Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali e Pio Esposito.
Tutti e quattro i giocatori della linea difensiva degli Azzurri sono diversi rispetto a quelli scesi in campo dal 1' contro il Belgio.
Non solo Montella, quando l'Italia sfida un Ct italiano: i precedenti
Per risalire la china in Nations League, l'Italia dovrà avere la meglio su... un italiano. È Vincenzo Montella, infatti, a sedere ormai dal 2023 sulla panchina della Turchia (rivale della squadra di Mancini nel gruppo 1) e l'Aeroplanino ha già affrontato una volta in passato la nostra Nazionale. Ma sono tanti i Ct italiani che hanno incrociato gli Azzurri da avversari: ricordate tutti i precedenti?
Quando l'Italia affronta un Ct... italiano: i precedentiVai al contenuto
Questa sera Michael Kayode fa il suo esordio con la Nazionale maggiore
Gli Azzurri all'arrivo allo stadio di Bursa
Gli Esposito sono infine diventati la prima famiglia con tre fratelli scesi in campo con l'Italia. Salvatore, classe 2000, esordì proprio grazie a Mancini contro l'Inghilterra nel 2022
Gli ultimi fratelli a partire titolari con la maglia azzurra furono infatti Aldo e Luigi Cevenini in un match contro la Svizzera datato 1915 e terminato con un rocambolesco 9-4 dove entrambi riuscirono anche a segnare
Pio e Sebastiano Esposito fratelli in campo insieme. L’ultimo precedente di due fratelli italiani scesi insieme in campo con l’Italia risale al 15 novembre 2000, quando Pippo e Simone Inzaghi giocarono insieme per undici minuti nell’amichevole vinta 1-0 contro l'Inghilterra
Bursa, dove si giocherà questa partita, è la quarta città più popolosa della Turchia
Nel novembre del 1999, a Bursa, la Turchia ha conquistato la qualificazione alla fase finale di EURO 2000 contro la Repubblica d’Irlanda.
La Turchia ha battuto i Paesi Bassi 1-0 a Bursa nell’aprile del 1997 e la Germania con lo stesso risultato nell’ottobre del 1998
Gli Azzurri hanno perso soltanto una delle ultime 10 partite della fase a gironi della UEFA Nations League disputate fuori casa (7 vittorie e 2 pareggi) e hanno vinto le ultime quattro.
A EURO 2000, ad Arnhem, nei Paesi Bassi, la Turchia perse 2-1 contro l’Italia. A segnare il gol fu Okan Buruk, che da allora ha guidato il Galatasaray, in qualità di allenatore, alla conquista di quattro titoli nazionali consecutivi.
Anche se la Turchia non ha mai battuto l’Italia, ha segnato proprio contro gli Azzurri il suo primo gol nella fase finale di un Campionato Europeo
Fatih Terim è uno dei legami più forti tra Italia e Turchia. Dopo aver portato il Galatasaray al trionfo in Coppa UEFA nel 2000, il leggendario allenatore prese la guida della Fiorentina e condusse il club di Firenze alla finale di Coppa Italia. In seguito allenò anche il Milan.
La formazione dell'Italia in grafica
Turchia, le scelte di formazione
Montella con il consueto 3-4-2-1 e si affida al talento di Arda Guler che giocherà insieme a Uzun alle spalle di Yilmaz. Celik da braccetto nella difesa completata da Demiral e Kabak. Gioca Kokcu insieme a Ozcan in mezzo al campo
Italia, le scelte di formazione
Mancini cambia eccome rispetto alla gara con il Belgio. In avanti Pio Esposito resta al centro dell'attacco con accanto Raspadori e Sebastiano Esposito. A centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in difesa rientra Bastoni, giocano Kayode e Ruggeri
Nations League: infortunati, indisponibili e squalificati per le prossime giornate
Mbappé, Zaniolo, Havertz, Brobbey, Isak e la lista potrebbe continuare. Questa prima settimana di pausa nazionali ha già messo ko una serie di giocatori, costretti a saltare tutte (o quasi) le prossime giornate di Nations League: ecco la situazione tra infortuni e indisponibili causa squalifica
Nations League: infortunati e indisponibili per le prossime giornateVai al contenuto
Giovanni Galli nominato capo delegazione dell’Under 18: "Orgoglioso di questa sfida"
Lo spogliatoio dell'Italia a Bursa
Nations League, i risultati in diretta live di oggi
Comincia la serata di Nations League con tre partite: Armenia-Montenegro, Georgia-Ucraina e Lettonia-Cipro sono in diretta su Sky Sport Calcio. Alle 20:45 tocca al big match Belgio-Francia oltre all'Italia che sfida la Turchia (sfida visibile su Sky in differita da mezzanotte). Di seguito tutti i risultati in diretta
Nations League LIVE, i risultati di oggi in direttaVai al contenuto
Tutte le classifiche della Nations League
Grecia e Portogallo a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Nations League. La selezione greca guida il gruppo 2 grazie alla vittoria a sorpresa sulla Germania di Klopp che, finora, ha raccolto un solo punto. I lusitani, invece, superano la Norvegia e fanno 2 su 2 nel gruppo 4. Di seguito le classifiche di tutti i gironi: il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Tutte le classifiche dei gironi di Nations LeagueVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Montella
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini
Mancini pre Turchia-Italia: "Non è uno spareggio salvezza. Dobbiamo conoscere i giovani"
Il Ct della Nazionale prova a tenere alta la fiducia a poche ore dalla sfida contro la Turchia: "Non è uno spareggio-salvezza, poi vedremo quello che accadrà e come sarà la classifica". E sulle critiche ricevute dopo il Belgio ha aggiunto alla Rai: "Non serve massacrare nessuno". Poi spiega la scelta di lasciare dieci giocatori a Coverciano, Barella compreso: "Dobbiamo conoscere i più giovani, quelli che dovranno accompagnare il nostro percorso nei prossimi anni"
Nazionale, Mancini prima di Italia Turchia: 'Non serve massacrare nessuno'Vai al contenuto
Statistiche e curiosità
La Turchia è la nazionale contro cui l'Italia ha disputato più sfide senza mai perdere: in 13 precedenti nove vittorie degli Azzurri e quattro pareggi.
I gol dell'Italia nel 13 confronti con la Turchia
In 13 confronti tra Italia e Turchia gli Azzurri hanno realizzato più del triplo delle reti dei turchi: 24 vs 7; tuttavia, la sfida più recente tra queste due nazionali si è conclusa 0-0, il 4 giugno 2024 in amichevole a Bologna.
Italia sempre vittoriosa nelle quattro trasferte con la Turchia
L'Italia ha vinto tutte le quattro trasferte contro la Turchia, tra cui la più recente il 29 marzo 2022 per 3-2 in amichevole a Konya proprio con Roberto Mancini allenatore; solo contro Malta (cinque), Lussemburgo (cinque) e Finlandia (sei) gli Azzurri hanno ottenuto almeno cinque successi fuori casa di fila
L'Italia potrebbe perdere due gare di fila dal 2024-2025
Dopo la sconfitta contro il Belgio, l'Italia potrebbe perdere due partite consecutive per la prima volta dal periodo tra novembre 2024 e marzo 2025 (contro Francia e Germania sempre in Nations League).
Italia imbattuta in 11 delle ultime 12 trasferte disputate
L'Italia è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 trasferte disputate (8 vittorie, 3 pareggi): l'unica sconfitta degli Azzurri fuori casa nel periodo è arrivata contro la Norvegia, il 6 giugno 2025 (3-0) nelle qualificazioni ai Mondiali.
Italia ko in tre delle ultime quattro gare in Nations League
L'Italia ha perso tre delle ultime quattro gare disputate in Nations League (1 pareggio), dopo che in tutte le sue prime 25 partite in questa competizione aveva registrato solo quattro sconfitte (13 vittorie, 8 pareggi).
Italia rischia di restare senza gol in due gare di fila dal 2021-2022
Dopo lo 0-2 contro il Belgio, l'Italia potrebbe rimanere a secco di gol in due partite di fila per la prima volta dal periodo tra novembre 2021 e marzo 2022 (contro Irlanda del Nord e Macedonia del Nord in quel caso con Roberto Mancini allenatore).
I numeri di Arda Guler sotto la gestione Montella
Nella gestione Vincenzo Montella (dal 21 settembre 2023), Arda Güler è il giocatore della Turchia che ha preso parte a più gol con la nazionale (14 - 6 gol+8 assist). In aggiunta, Arda Güler (2288) è il secondo calciatore turco con il minutaggio più alto dall'arrivo di Montella, dietro solo a Abdülkerim Bardakci (2561).
Kean miglior marcatore azzurro dal suo esordio
Dal suo esordio con la Nazionale maggiore (20 novembre 2018), Moise Kean è il miglior marcatore dell'Italia (13 reti); il classe 2000 ha realizzato un gol ogni 104 minuti di media con la maglia degli Azzurri