 Nations League 2026, risultati e gol delle partite di oggi in diretta live | Sky Sport
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Nations League, i risultati in diretta live di oggi: in campo tre partite

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Comincia la serata di Nations League con tre partite: Armenia-Montenegro, Georgia-Ucraina e Lettonia-Cipro sono in diretta su Sky Sport Calcio. Alle 20:45 tocca al big match Belgio-Francia oltre all'Italia che sfida la Turchia (sfida visibile su Sky in differita da mezzanotte). Di seguito tutti i risultati in diretta 

TURCHIA-ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

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