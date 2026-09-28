Nations League, i risultati in diretta live di oggi: in campo tre partite
Comincia la serata di Nations League con tre partite: Armenia-Montenegro, Georgia-Ucraina e Lettonia-Cipro sono in diretta su Sky Sport Calcio. Alle 20:45 tocca al big match Belgio-Francia oltre all'Italia che sfida la Turchia (sfida visibile su Sky in differita da mezzanotte). Di seguito tutti i risultati in diretta
- In diretta all'interno di DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
- In diretta all'interno di DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
- In diretta all'interno di DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
- Ore 20.45
- In diretta su Sky Sport Uno
- Telecronaca: Massimo Marianella
- Ore 20.45
- In diretta all'interno di DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
- Ore 20.45
- In diretta all'interno di DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
- Ore 20.45
- In diretta all'interno di DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
- Ore 00.00 - In differita su Sky Sport Calcio
- Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi