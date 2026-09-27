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Nations LeagueGiornata 2 - domenica 27 settembre 2026Giornata 2 - dom 27 set
Fine
Norvegia
Haaland E. 51'
1 - 2
Portogallo
João Félix 17'Gonçalo Ramos 54'
Norvegia
Haaland E. 51'
1 - 2 Portogallo
João Félix 17'Gonçalo Ramos 54'
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Norvegia-Portogallo 1-2: video, gol e highlights

La nazionale di Jorge Jesus conquista un successo prezioso su un campo difficile come quello dell'Ullevaal contro la Norvegia, battuta 2-1 al termine di una gara intensa e sbloccata nel primo tempo da Joao Felix. A inizio ripresa Haaland pareggia ma poi Nyland commette un gravissimo errore regalando palla a Gonçalo Ramos che lo beffa con un pallonetto. All'attaccate del Milan annullata anche la rete della possibile doppietta. Vano il forcing finale norvegese, vince il Portogallo

RISULTATI - CLASSIFICHE