Nations LeagueGiornata 2 - domenica 27 settembre 2026Giornata 2 - dom 27 set
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Norvegia-Portogallo 1-2: video, gol e highlights
La nazionale di Jorge Jesus conquista un successo prezioso su un campo difficile come quello dell'Ullevaal contro la Norvegia, battuta 2-1 al termine di una gara intensa e sbloccata nel primo tempo da Joao Felix. A inizio ripresa Haaland pareggia ma poi Nyland commette un gravissimo errore regalando palla a Gonçalo Ramos che lo beffa con un pallonetto. All'attaccate del Milan annullata anche la rete della possibile doppietta. Vano il forcing finale norvegese, vince il Portogallo