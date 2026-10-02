Vigilia per i Bleus che venerdì alle 20.45 affrontano l'Italia allo Stade de France. Ne ha parlato il Ct Zinedine Zidane: "Sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per tre Mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. La testata a Materazzi nel 2006? Non ho rimorsi, ma non ne sono fiero, preferisco pensare alle mie immagini positive"