Francia-Italia 0-0
Si parte a Saint Denis
Dopo la sconfitta con il Belgio all'Olimpico e dopo il successo per 4-1 a Bursa contro la Turchia, la Nazionale vola in Francia per una sfida difficile e dal fascino particolare. Mancini manda in campo Pio e Sebastiano Esposito con Kean. Gioca Frattesi dal 1' con Tonali e Fagioli, confermato Kayode. Zidane si affida a Dembelé, Doué e Olise. C'è Rabiot, in campo anche Kalulu. Calcio d'inizio alle 20.45
2' - Immediatamente chiara la volontà della Francia di fare la partita in fase di possesso e di essere molto aggressiva sulla costruzione della Nazionale di Mancini
Si parte a Saint Denis
Inni nazionali
Le squadre stanno entrando in campo
Omaggio dello Stadio di Saint Denis a Zinedine Zidane
Gran parte del potenziale offensivo degli Azzurri questa sera passerà probabilmente dai piedi del giovane Pio Esposito. Contro la Turchia, a 21 anni e 92 giorni, è diventato il terzo giocatore più giovane a superare quota cinque gol con la maglia della nazionale italiana, alle spalle soltanto di Giuseppe Meazza (19 anni e 261 giorni) e Gianni Rivera (21 anni e 78 giorni)
Vigilia per i Bleus che venerdì alle 20.45 affrontano l'Italia allo Stade de France. Ne ha parlato il Ct Zinedine Zidane: "Sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per tre Mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. La testata a Materazzi nel 2006? Non ho rimorsi, ma non ne sono fiero, preferisco pensare alle mie immagini positive"
Dopo la vittoria in Turchia, la Nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League: venerdì alle 20.45 sfida allo Stade de France contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il Ct Roberto Mancini: "Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, piena di giocatori straordinari. Però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo. Ho ancora dubbi di formazione. Pio o Kean? C'è anche Scamacca... "
La Germania sale a 4 punti grazie al primo successo (sulla Serbia) e insidia l'Olanda che conquista un punto con la Grecia che, invece, comanda il Gruppo 2 della Lega A. Terzo successo del Portogallo che stacca Norvegia (ko col Galles) e Danimarca. Nella Lega B l'Austria conserva il comando del gruppo 3 rimontando da 0-2 a 2-2 contro l'Irlanda. Di seguito le classifiche di tutti i gironi della Nations League: il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
La Francia arriva alla sfida di questa sera a punteggio pieno nel Gruppo A1. I Bleus hanno inaugurato il loro cammino con l’1-0 in casa della Turchia, deciso al 54’ da Kylian Mbappé, alla sua 12ª rete in nazionale nel 2026. Il capitano si è però fermato per un problema al ginocchio proprio in quell’occasione, saltando così anche il successo di misura sul Belgio di lunedì. Mbappé non sarà a disposizione nemmeno questa sera.
L’Italia è terza nel Gruppo A1. Gli Azzurri hanno iniziato il loro cammino con la sconfitta 2-0 contro il Belgio allo Stadio Olimpico, la prima battuta d’arresto interna contro i Diavoli Rossi dal 1999. La squadra di Mancini ha reagito lunedì, travolgendo la Turchia con un netto 4-1. Per la prima volta dall’8 settembre 2021, quando rifilarono un 5-0 alla Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali, gli Azzurri hanno segnato tre gol nei primi 30 minuti di una partita
I Bleus hanno conquistato il titolo nel 2021, superando la Spagna 2-1 in finale, e hanno chiuso al terzo posto nel 2025. Gli Azzurri, invece, hanno centrato per due volte il terzo gradino del podio: nel 2021, battendo il Belgio nella finale per il terzo posto, e nel 2023, superando i Paesi Bassi.
Francia e Italia vantano un curriculum di tutto rispetto in Nations League: sono infatti due delle otto nazionali ad aver disputato tutte e cinque le edizioni della competizione in Lega A
Zidane potrebbe inoltre diventare appena il secondo commissario tecnico nella storia dei Bleus a mantenere la porta inviolata nelle prime tre partite della sua gestione, dopo Henri Michel, che arrivò a quattro clean sheet consecutivi.
Zinedine Zidane ha l’opportunità di diventare appena il terzo ct della Francia a vincere le prime tre partite alla guida della nazionale, dopo Henri Michel, che riuscì nell’impresa nelle sue prime tre gare nel 1984, e Aimé Jacquet, capace di centrare quattro vittorie consecutive all’inizio del suo mandato nel 1994
Zidane senza Mbappé, si affida a Dembelé, Doué e Olise. Gioca anche Cherki. Kalulu titolare in difesa, Da Cunha a centrocampo con Rabiot
Alla sua prima lista dopo aver raccolto l’eredità di Didier Deschamps, Zinédine Zidane ha inserito ben sette giocatori alla prima convocazione con la nazionale: Guillaume Restes, Jean Butez, Jérémy Jacquet, Leny Yoro, Andy Diouf, Lucas Da Cunha ed Esteban Lepaul.
Mancini sceglie Frattesi al posto di Barella a centrocampo con Tonali e Fagioli. Davanti i fratelli Esposito con Kean. In difesa confermato Kayode. Gioca Scalvini con Bastoni, a sinistra Calafiori
Roberto Mancini è tornato alla guida degli Azzurri dopo aver allenato la nazionale dal 2018 al 2023, il ct ha puntato su nove volti nuovi: Massimo Pessina, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Eddie Kouadio, Alessandro Romano, Issa Doumbia, Sebastiano Esposito, Antonio Vergara e Mohamed Ali Zoma.
Gli unici precedenti tra Francia e Italia in UEFA Nations League risalgono alla fase a gironi dell’ultima edizione. Nel settembre 2024 gli Azzurri si imposero 3-1 a Parigi, mentre a novembre, a Milano, furono i Bleus a vincere con lo stesso risultato. Nel bilancio complessivo degli ultimi cinque confronti, la Francia ha ottenuto quattro vittorie, a fronte di una sola sconfitta.
La Francia ha vinto otto delle ultime 11 partite disputate in UEFA Nations League, completando il bilancio con un pareggio e due sconfitte. I Bleus sono inoltre reduci da tre successi consecutivi senza subire gol
Le ultime otto partite dell’Italia nella fase a gironi di UEFA Nations League hanno prodotto 28 gol, per una media di 3,5 reti a partita.
A marzo 2025, la Croazia fu ospite allo Stade de France per il ritorno dei quarti di finale della Nations League 2024/25: spinta dal calore del pubblico di Saint-Denis, la Francia riuscì a ribaltare lo 0-2 dell’andata e a conquistare l’accesso alle Final Four al termine di una tesissima serie di rigori.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué. Ct. Zidane.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Seb. Esposito. Ct: Mancini
Dopo il quarto posto dei recenti Mondiali, i transalpini sono ripartiti e sotto la guida di Zinedine Zidane hanno vinto le prime due partite di Nations League
Inizio più complicato per Roberto Mancini che ha debuttato con una sconfitta casalinga contro il Belgio sulla panchina azzurra, prima della convincente vittoria in Turchia
Gli Azzurri hanno vinto l'ultima trasferta ufficiale contro i francesi a settembre 2024, sempre in Nations League e, proprio quella, è stata l'ultima occasione in cui i Blues hanno perso un match casalingo ufficiale
Zinédine Zidane ha un legame storico con l’Italia: cinque stagioni alla Juventus, la gioia del 1998 e del 2000, l’amarezza del 2006.
A partire dal primo storico match giocato dalla Nazionale il 15 maggio 1910 all’Arena Civica di Milano, terminato con un netto successo (6-2), Italia e Francia si sono affrontate 41 volte, con un bilancio di 19 vittorie per gli Azzurri, 10 pareggi e 12 sconfitte. Tante le sfide memorabili, dalla finale del Mondiale 2006, vinta ai rigori dalla Nazionale di Marcello Lippi, alla finale di EURO 2000, con il successo dei francesi grazie al golden gol di David Trezeguet
Roberto Mancini ha all’attivo 519 panchine con i club nei campionati nazionali, tra Italia, Inghilterra, Russia, Turchia e Qatar; a bilancio ha 287 successi, una percentuale di vittoria del 55%
Solo Pep Guardiola (269) ha vinto più partite sulla panchina del Manchester City rispetto a Roberto Mancini (82) in Premier League
Roberto Mancini (217) è, insieme a Helenio Herrera (284), uno dei due allenatori ad aver tagliato il traguardo delle 200 panchine con l’Inter in Serie A
Roberto Mancini è l’allenatore che detiene il record di successi consecutivi con una squadra in Serie A: 17 con l’Inter, tra ottobre 2006 e febbraio 2007.
Tra gli allenatori con almeno 20 gare sulla panchina della Lazio, solo Sven-Göran Eriksson (20%) ha registrato una percentuale di sconfitte più bassa rispetto a Roberto Mancini (21%: 14 su 68).
Tra novembre 2020 e luglio 2021, l’Italia ha collezionato 13 vittorie consecutive con Roberto Mancini alla guida, record assoluto per gli Azzurri considerando tutte le competizioni.