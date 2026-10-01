Italia, nove giocatori non convocati per la partita con la Francia in Nations League
Ultima seduta di allenamento a Coverciano per l’Italia, che venerdì alle 20.45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che nove Azzurri non partiranno per Parigi con il resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma di allenamento specifico. Di seguito l'elenco completo
- HONEST AHANOR
- NICOLÒ CAMBIAGHI
- DIEGO COPPOLA
- DANIELE GHILARDI
- SAMUELE INACIO
- EDDY KOUADIO
- ROLANDO MANDRAGORA
- MASSIMO PESSINA
- ALESSANDRO ROMANO
- Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario
- Difensori: Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Ruggeri, Kayode, Mancini, Scalvini
- Centrocampisti: Barella, Doumbia, Fagioli, Frattesi, Ricci, Tonali
- Attaccanti: Se. Esposito, P. Esposito, Kean, Scamacca, Maldini, Vergara, Zoma
- Ore 11 - allenamento a Coverciano
- Ore 11.30 - il presidente Figc Malago parla prima dell'Assemblea di Serie C a Firenze
- Ore 13.15 - pranzo
- Ore 16 - trasferimento da Coverciano a Firenze
- Ore 17 - partenza per Parigi
- Ore 19.30 – conferenza stampa allo Stade de France (Mancini + giocatore)