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Italia, nove giocatori non convocati per la partita con la Francia in Nations League

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Ultima seduta di allenamento a Coverciano per l’Italia, che venerdì alle 20.45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che nove Azzurri non partiranno per Parigi con il resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma di allenamento specifico. Di seguito l'elenco completo

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