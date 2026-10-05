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Grecia-Germania 0-0: video e highlights
La Germania aveva perso in casa contro la Grecia lo scorso 27 settembre, ma la squadra di Klopp non riesce a riscattare quella sconfitta a sorpresa: a Salonicco la Nazionale tedesca non va oltre lo 0-0 al termine di una gara dominata. Nel primo tempo Burkardt trova il gol, ma Turpin annulla dopo aver rivisto l'azione al monitor per un fallo di mano di Bischof. La Grecia resta in testa al gruppo insieme all'Olanda, la Nazionale di Klopp insegue
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