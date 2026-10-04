Nations LeagueGiornata 4 - domenica 4 ottobre 2026Giornata 4 - dom 4 ott
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Portogallo-Norvegia 2-1: video, gol e highlights
Gonçalo Ramos va ancora in gol e vince il duello a distanza con Haaland, rimasto a secco. Nel primo tempo, a una prodezza di Ajer risponde subito una meraviglia di Cancelo. È però l’attaccante del Milan a deciderla, appoggiando in rete sull’assist dell’ex rossonero Joao Felix. Nel finale espulso Conceiçao: doppio giallo nel giro di pochi secondi
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