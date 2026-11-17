Nations LeagueGiornata 6 - martedì 17 novembre 2026Giornata 6 - mar 17 nov
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Danimarca-Norvegia 2-3: video, gol e highlights
E' la Norvegia l'ultima qualificata per i quarti di Nations League. La nazionale di Solbakken batte in rimonta la Danimarca 3-2 e passa il turno. Parte bene la squadra di Riemer che in tre minuti tra l'11' e il 14' segna due volte con il solito Hojund e con Hojbjerg. La reazione della Norvegia si fa attendere ma prima del break è sempre Haaland che riapre il match. Nella ripresa Odegaard pareggia. Nel recupero rigore Norvegia: Haaland segna il gol qualificazione
NATIONS LEAGUE: LE SQUADRE AI QUARTI - CLASSIFICHE