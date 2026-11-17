E' la Norvegia l'ultima qualificata per i quarti di Nations League. La nazionale di Solbakken batte in rimonta la Danimarca 3-2 e passa il turno. Parte bene la squadra di Riemer che in tre minuti tra l'11' e il 14' segna due volte con il solito Hojund e con Hojbjerg. La reazione della Norvegia si fa attendere ma prima del break è sempre Haaland che riapre il match. Nella ripresa Odegaard pareggia. Nel recupero rigore Norvegia: Haaland segna il gol qualificazione

NATIONS LEAGUE: LE SQUADRE AI QUARTI - CLASSIFICHE