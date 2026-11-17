Nations LeagueGiornata 6 - martedì 17 novembre 2026Giornata 6 - mar 17 nov
Fine
2 - 3
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2 - 3
Galles-Portogallo 2-3: video, gol e highlights
Dopo la sconfitta contro la Danimarca, il Portogallo si riscatta e batte a Cardiff il Galles in rimonta. Bruno Fernandes porta in vantaggio i portoghesi ma la squadra di Bellamy risponde con il pari di Brooks. Il Galles trova il vantaggio con Thomas, ma la nazionale di Jesus fa 2-2 con Pedro Neto prima del break. Nella ripresa il Portogallo spinge e trova la rete del vantaggio con Forbs. Ultimo quarto d'ora in 10 per gli ospiti per l'espulsione di Pedro Neto
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