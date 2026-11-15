Nations LeagueGiornata 6 - domenica 15 novembre 2026Giornata 6 - dom 15 nov
Fine
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Francia-Turchia 2-1: video, gol e highlights
La Francia batte 2-1 la Turchia, chiude al primo posto il girone di Nations League e si qualifica ai quarti. A Bordeaux, dopo un primo tempo senza gol, i francesi passano in vantaggio al 49' grazie all'autogol di Topcu. Arda Guler trova il pareggio, annullato però dal Var, prima del raddoppio del classe 2006 Kroupi all'80'. Nel finale il gol della bandiera di Bardakci. Il Milan osserva le condizioni Maignan che è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo