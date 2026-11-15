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Nations LeagueGiornata 6 - domenica 15 novembre 2026Giornata 6 - dom 15 nov
Fine
Spagna
Oyarzabal M. 65' (Rig.)Nico Williams 75'
2 - 3
Inghilterra
Kane H. 45' (Rig.)Konsa E. 53'White B. 57'
Spagna
Oyarzabal M. 65' (Rig.)Nico Williams 75'
2 - 3 Inghilterra
Kane H. 45' (Rig.)Konsa E. 53'White B. 57'
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Spagna-Inghilterra 2-3: video, gol e highlights

Si ferma a 43 gare senza sconfitte il record della Spagna che cade in casa contro l'Inghilterra 3-2 e permette alla squadra di Tuchel di vincere il girone 3 di Nations. Inglesi in vantaggio prima del break con un rigore di Kane. A inizio ripresa segnano anche Konsa e White. Anderson commette fallo su Yamal: espulsione e rigore che Oyarzabal segna. Nico Williams entra e accorcia ancora. La Spagna ci prova, l'Inghilterra resiste, entrambe ai quarti

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