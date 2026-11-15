Si ferma a 43 gare senza sconfitte il record della Spagna che cade in casa contro l'Inghilterra 3-2 e permette alla squadra di Tuchel di vincere il girone 3 di Nations. Inglesi in vantaggio prima del break con un rigore di Kane. A inizio ripresa segnano anche Konsa e White. Anderson commette fallo su Yamal: espulsione e rigore che Oyarzabal segna. Nico Williams entra e accorcia ancora. La Spagna ci prova, l'Inghilterra resiste, entrambe ai quarti

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