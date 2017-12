Infantino: "L'Italia lavori per tornare in alto"

E' passato ormai più di un mese da quella maledetta partita di San Siro, in cui l'Italia non riuscì a ribaltare la sconfitta subita in Svezia nell'andata dei playoff per le Qualificazioni Mondiali. Una delusione difficile da cancellare per un paese che per ben quattro volte nella sua storia era salito sul tetto del mondo. L'Italia certamente mancherà al Mondiale del 2018 e, sull'esclusione degli azzurri dal torneo che si giocherà in Russia nella prossima estate, è tornato Gianni Infantino. "Purtroppo l'Italia non è riuscita a far gol – ha esordito il presidente della FIFA in un'intervista rilasciata a Sky Sport durante i Globe Soccer Awards a Dubai- Non è successo, e così si è qualificata meritatamente la Svezia: tutte le Nazionali promosse, comunque, hanno meritato di essere alla fase finale dei Mondiali. L'Italia deve lavorare, rimboccarsi le maniche, per tornare dove deve essere: in testa al mondo". L'Italia, ora, deve ripartire dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali. Si attende il nome del nuovo Commissario Tecnico ma, al di là della Nazionale, bisogna lavorare su tutto il movimento. "I problemi dell'Italia? Guardiamo a quel che succede con un occhio particolare – prosegue Infantino - Deve essere un esempio in campo e non solo. Consiglio di lavorare seriamente e con passione".