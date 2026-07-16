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Tuchel dopo Argentina-Inghilterra sul suo futuro: "Ho un contratto fino a Euro 2028"

INGHILTERRA

Non intende lasciare l'incarico da Ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel nonostante le numerose critiche ricevute dopo la sconfitta della sua squadra contro l'Argentina. Incalzato dalle domande dei giornalisti risponde: "Non c'è molto da guardare in avanti, la Coppa del Mondo non è ancora finita, resta una gara da giocare e andremo avanti con il contratto fino a Euro 2028"

KO INGHILTERRA, LA RASSEGNA STAMPA

La sconfitta dell'Inghilterra ai Mondiale 2026 in semifinale, subita in rimonta contro l'Argentina, rischia di lasciare strascichi a causa delle molteplici critiche rivolte dopo il match a Thomas Tuchel, Ct della Nazionale dei Tre Leoni, reo di non aver saputo gestire al meglio il vantaggio maturato con Gordon, lasciando l'iniziativa della gara totalmente nelle mani dell'Argentina, capace, nei minuti finali di ribaltare match e qualificazione. Incalzato dai giornalisti circa la possibilità di lasciare la panchina dell'Inghilterra, Tuchel ha risposto in maniera perentoria: "La Coppa del Mondo non è ancora finita, c'è ancora una gara da giocare - spiega - Non c'è da guardare molto lontano ma si proseguirà con il contratto firmato fino a Euro 2028".

Inghilterra troppo difensivista dopo il vantaggio di Gordon

Chiaramente la FA riponeva grande fiducia nel percorso della squadra per arrivare finalmente a giocare per vincere un titolo che in patria manca da ben 60 anni. Tuttavia, dopo il vantaggio segnato da Gordon, la squadra ha, di fatto, rinunciato a giocare pensando solo a difendersi, regalando campo a un'Argentina che attraverso le giocate dei suoi campioni, tra l'85' e il 92' è riuscita a segnare i due gol, con Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, che hanno mandato l'Albiceleste a giocarsi la finale con la Spagna. All'Inghilterra resta la 'finalina' di consolazione da giocare contro la Francia

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