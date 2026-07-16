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Inter, iniziato il ritiro in Germania: date, amichevoli, video

INTER
©Getty

La squadra di Chivu è arrivata in Germania, nel ritiro di Donaueschingen dove resterà fino al 26 luglio, giorno in cui i nerazzurri disputeranno un match amichevole contro il Karlsruher. Questo test si aggiunge a quelli ormai programmati: a Hong Kong, l'Inter affronterà il Manchester City, mentre a Perth le avversarie saranno Milan e Juventus, da seguire tutte sui canali Sky

TUTTE LE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A

L'Inter è arrivata a Donaueschingen, in Germania, da dove prenderà il via in maniera effettiva il ritiro pre-campionato dei Campioni d'Italia in carica. Prima della partenza i nerazzurri si erano allenati in mattinata. La squadra resterà a Donaueschingen fino al 25 luglio. Il ritiro si concluderà con l'amichevole di domenica 26 luglio contro il Karlsruher SC, squadra che milita in 2.Bundesliga, seconda divisione del calcio tedesco. Match, inedito (le due squadre non si sono mai affrontate nella loro storia) in programma alle 16.30. L'amichevole in terra tedesca si aggiunge al calendario delle amichevoli per i nerazzurri che vede in programma l'amichevole a Hong Kong contro il Manchester City e gli altri due test contro Juventus e Milan a Perth. (Da seguire sui canali Sky)

Il calendario delle amichevoli dell'Inter su Sky

  • Karlsruher-Inter: domenica 26 luglio, ore 16:30, BBBank Wildpark - Karlsruhe
  • Manchester City-Inter: sabato 1 agosto, orario da confermare, Kai-Tak Stadium - Hong Kong
  • Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, orario da confermare, Optus Stadium - Perth
  • Juventus-Inter: sabato 8 agosto, orario da confermare, Optus Stadium - Perth
inter

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