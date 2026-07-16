Domenica 19 luglio a New York, Spagna e Argentina si giocheranno il titolo di Campione del Mondo dopo essere arrivate fino in fondo a un torneo lungo e dispendioso. Non cì sarà in palio soltanto la Coppa del Mondo, ma per la prima volta in un'edizione dei Mondiali, la Fifa premierà i vincitori con degli anelli celebrativi oltre che con le canoniche medaglie d'oro. Tutto questo in linea con la piuttosto iconica tradizione americana. Ogni anello farà parte di un'edizione rigorosamente limitata di soli 2.026 pezzi numerati singolarmente, un omaggio diretto all'anno del torneo. Di questi, 30 saranno consegnati alla squadra vincitrice, mentre i restanti 1.996 saranno messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo come prodotto ufficiale con licenza FIFA, offrendo ai sostenitori l'opportunità di possedere un pezzo unico di storia della Coppa del Mondo FIFA 2026.