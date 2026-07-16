In pieno stile americano, la Fifa per la prima volta in una competizione premierà i vincitori dei Mondiali non solo con la mitica Coppa del Mondo e le canoniche medaglie d'oro. Ai giocatori verrà consegnato anche un anello commemorativo. Si tratta di 30 anelli di una serie a numero limitato (2026) che successivamente verranno messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo come prodotto ufficiale con licenza Fifa
Domenica 19 luglio a New York, Spagna e Argentina si giocheranno il titolo di Campione del Mondo dopo essere arrivate fino in fondo a un torneo lungo e dispendioso. Non cì sarà in palio soltanto la Coppa del Mondo, ma per la prima volta in un'edizione dei Mondiali, la Fifa premierà i vincitori con degli anelli celebrativi oltre che con le canoniche medaglie d'oro. Tutto questo in linea con la piuttosto iconica tradizione americana. Ogni anello farà parte di un'edizione rigorosamente limitata di soli 2.026 pezzi numerati singolarmente, un omaggio diretto all'anno del torneo. Di questi, 30 saranno consegnati alla squadra vincitrice, mentre i restanti 1.996 saranno messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo come prodotto ufficiale con licenza FIFA, offrendo ai sostenitori l'opportunità di possedere un pezzo unico di storia della Coppa del Mondo FIFA 2026.
L'immagine del trofeo e il nome della squadra vincitrice
Un lato dell'anello mostrerà con orgoglio il trofeo della Coppa del Mondo FIFA, mentre l'altro sarà personalizzato con l'identità della squadra vincitrice. Ogni anello sarà numerato singolarmente, realizzato su misura e accompagnato da un certificato di autenticità. Subito dopo la finale, il capitano e l'allenatore della squadra vincitrice riceveranno degli anelli temporanei per commemorare l'evento. Ciascuno dei 30 anelli destinati ai vincitori verrà poi personalizzato prima della consegna ufficiale in una data successiva, garantendo così una misura perfetta per un traguardo destinato a rimanere eterno.